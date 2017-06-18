قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية (علمى علوم ) خريجى العام الدراسى 2015/ 2016 ، 2016/2017 وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى اناث بأحمد جلال، والمعهد الصحى ق م إناث بالجلاء.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأشار إلى شروط القبول هى ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية (علمى علوم) عن نسبة 60% وألا تقل درجة اللغة الانجليزية عن 70%، وألا يقل السن عن 17 عاما وألا يزيد على 21 فى الاول من اكتوبر2017، وأن يكون (الطالب / الطالبة) مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول ( طبية- نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – التحاليل الطبية ) كما يشترط موافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم رفته ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور اعلان نتيجه المناظرة الطبية النهائيه ولا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

واشار مدير الخدمات الطبية إلى أن مدة الدراسة سنتان، بالإضافة الى 6 أشهر امتياز تدريب عملى بالمستشفيات وترخيص مزاولة المهنة تؤهل المتقدم للحصول على الدبلوم الصحى ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات الاخرى، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس المناهج المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، ويتم إيفاد المتطوع / المتطوعة فى بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة، كما يحصل المتطوع على كل الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وأماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج وذلك اعتبارا من 1- 31/7/ 2017، ويبدأ تقديم الملفات اعتبارا من 15/7/2017 وآخر موعد لتقديم الملفات 6/8/2017، على أن يتم تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى.