قبول دفعة جديدة بالمدارس العسكرية الرياضية

بدور إبراهيم : صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا "بنين"، بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية…

بدور إبراهيم :



صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا “بنين”، بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك فى إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الاوليمبى والعالمى.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وأعلن خلاله عن شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2018 / 2019 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى، طبقا لشروط القبول بكل مرحلة.

وأشار رئيس جهاز الرياضة إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتحقيق الهدف المنشود من مشروع صناعة البطل الأوليمبي لإمداد المنتخبات القومية فى كافة الألعاب الفردية بأجيال من الأبطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الانجازات غير المسبوقة فى البطولات العالمية والأولمبية، من خلال تقديم الدعم الكامل للمدارس العسكرية الرياضية بالتأهيل العلمى والرياضى للطلبة واللاعبين وفقا لمنظومة علمية متكاملة .

الشروط العامة للقبول :-



– تقبل الطلبة الذكور فقط بكافة المراحل الدراسية وان يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية ، وفقا لكافة المراحل السنية (إبتدائي – إعدادى – ثانوي) وطبقا لشروط السن في مختلف المراحل الدراسية والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، وألا يكون فصل تأديبيا من أى مدرسة سابقة، وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لاحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم إليها، ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الاستغناء، واجتياز جميع الاختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية منها الكشف الطبي والقياسات النفسية، واختبار النمط والقوام الجسماني والاختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام (كشف الهيئة)، ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً، بالإضافة للشروط التفضيلية التي يتمتع بها طبقا لتقييم الجهات المختصة، والحصول على بطولات رياضية على مستوى (منطقة – جمهورية ) بالنسبة للمرحلة الابتدائية، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية كشرط تفضيلي .

– يتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة، ويطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر، وبالنسبة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية، يتم المبيت بالمدرسة والإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.



