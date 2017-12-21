قبول دفعة أبريل 2018 للمجندين بالقوات المسلحة.. الأربعاء المقبل

بدور إبراهيمصدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2018.جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبدالبارى مدير ادارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب

بدور إبراهيم

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2018.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبدالبارى مدير ادارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم الأربعاء 27/12/2017م وذلك وفقاً للشروط الآتية:-

أولاً المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1997 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى / خاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2017 حتى آخر يناير 2018 ، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يناير الى 30 يونيو من عام 1998 خريجى العام الدراسى2016/2017 والفترة من اول فبراير 2017 الى آخر يناير 2018و المتخلفين من سنوات سابقة، علي ان يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 21 يناير 2018 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 3 – 20 فبراير2018 م.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1997 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2017 حتى آخر يناير 2018م ، واليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو عام 1998م خريجى العام الدراسى 2016/ والفترة من أول فبراير2017 إلى آخر يناير 2018م2017 والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 فبراير2018 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد من 21 وحتى 25 فبراير 2018.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( ابريل / مايو / يونيو ) من عام 1998 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1997 خريجى العام الدراسي 2016/2017 ، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 27 ديسمبر 2017، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 8 يناير وحتى 1 فبراير 2018م.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر ( ابريل / مايو / يونيو ) من عام 1998 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 17 فبراير2018 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من26 فبراير وحتى 10 مارس 2018م.

المستندات المطلوبة:

– بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم او المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم او المركز – فصيله الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالاضافة الى شهادة الامتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) – قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ).

كما تم انشاء موقع لادارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين و الشباب سواء المقيم بالداخل او مع ذويهم بالخارج علي شبكة الانترنت علي العنوان التالى: tagned.afmic.gov.eg وبريد الكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: gov.eg.mod @agneedt