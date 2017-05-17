قبول تظلم فاروس فى عرض الشراء الإجبارى للحفر الوطنية

قالت البورصة فى بيان منشور على شاشات التداول: ورد بيان من الإدارة العامة للتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، بخصوص قرار لجنة التظلمات فى التظلم المقدم من عصام عبد الحفيظ، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، بصفته المفوض من أحمد رشاد محمد (مقدم العرض)، والذى يتضرر فيه من إرجاء الهيئة البت فى طلب الاستثناء من تقديم عرض الشراء الإجبارى لحين استيفاء الشركة المستهدفة بالعرض (شركة الحفر الوطنية) لمتطلبات القيد، وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقد قررت الهيئة قبول التظلم شكلا، وإلغاء القرار المتظلم منه، وما يترتب على ذلك من أثار.

وكانت الهيئة قد قررت فى 29 مارس الماضى، إرجاء البت فى الطلب المقدم من أحمد رشاد محمد رشاد، للاستثناء من تقديم عرض شراء إجبارى لشراء عدد 1.2 مليون سهم، بنسبة 60 % من أسهم رأس مال شركة الحفر الوطنية، لحين استيفاء الأخيرة لمتطلبات القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

