قبول استقالة رئيس مجلس إدارة ممفيس للأدوية

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اليوم الإثنين، عن قبول استقالة أسامة إبراهيم عبدالستار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية – ” تم تعيين أمل عبدالكريم عبدالواحد، عضوا منتدبا للشركة، اعتبارا من اليوم “

ويلغ رأسمال الشركة 56.25 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وتعمل الشركة فى مجال صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة .

وسجلت الشركة صافي ربح 1.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة المنتهية في مارس الماضي، مقابل 406 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من 2016.

