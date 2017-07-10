قبول استقالة رئيس مجلس إدارة ممفيس للأدوية

رجب عزالدين: أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اليوم الإثنين، عن قبول استقالة أسامة إبراهيم عبدالستار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية – ” تم تعيين أمل عبدالكريم عبدالواحد، عضوا منتدبا للشركة، اعتبارا من اليوم “ ويلغ رأسمال الشركة 56.25 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. وتعمل الشركة فى مجال صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة . وسجلت الشركة صافي ربح 1.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة المنتهية في مارس الماضي، مقابل 406 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من 2016.
أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اليوم الإثنين، عن قبول استقالة أسامة إبراهيم عبدالستار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية – ” تم تعيين أمل عبدالكريم عبدالواحد، عضوا منتدبا للشركة، اعتبارا من اليوم “
ويلغ رأسمال الشركة 56.25 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتعمل الشركة فى مجال صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة .
وسجلت الشركة صافي ربح 1.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة المنتهية في مارس الماضي، مقابل 406 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من 2016.