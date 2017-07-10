بورصة وشركات

قبول استقالة رئيس مجلس إدارة ممفيس للأدوية

رجب عزالدين:أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اليوم الإثنين، عن قبول استقالة أسامة إبراهيم عبدالستار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.وأضافت  - فى بيان للبورصة المصرية - " تم تعيين أمل عبدالكريم عبدالواحد، عضوا منتدبا للشركة، اعتبارا من اليوم "ويلغ رأسمال الشركة 56.25
11:29 ص, الأثنين, 10 يوليو 17 11:29 ص, الأثنين, 10 يوليو 17

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رجب عزالدين:

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اليوم الإثنين، عن قبول استقالة أسامة إبراهيم عبدالستار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأضافت  – فى بيان للبورصة المصرية – ” تم تعيين أمل عبدالكريم عبدالواحد، عضوا منتدبا للشركة، اعتبارا من اليوم “

ويلغ رأسمال الشركة 56.25 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وتعمل الشركة فى مجال صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة .

وسجلت الشركة صافي ربح  1.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة المنتهية في مارس الماضي، مقابل 406 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من 2016.
 

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