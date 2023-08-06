قبول استقالة تامر ناصر الرئيس التنفيذي لـ«مصر الجديدة للإسكان»

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على قبول استقالة المهندس تامر ناصر ، من منصبة كعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من 4 أغسطس 2023.

وقدمت مصر الجديدة للإسكان الشكر للمهندس تامر ناصر، على مجهوداته خلال توليه المنصب.

جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان حققت خلال الربع الثالث من العام المالي 2022-2023، نموا في صافي الأرباح بنحو 512%، لتصل إلى 19.41 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 3.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفع إجمالي مبيعات مصر الجديدة للإسكان إلي 90.91 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022، بنسبة نمو 43%.