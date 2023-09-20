قبول استقالة العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا

أعلنت مجموعة مصر للأسمنت عن استقالة المهندس طارق طلعت العضو المنتدب لشركه مصر للأسمنت قنا، حيث تقدم أيضاً باستقالته من مجلس الإدارة كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، على أن يستمر في مهامة حتى يوم الخميس الموافق 12 اكتوبر 2023، وذلك بعد أن أمضى أكثر من أربع سنوات مليئه بالتحديات والنجاحات.

وأشادت مجموعة مصر للأسمنت في بيانها بالتطورات المشهودة خلال فترة إدارته وبدعمه الكبير والنمو المستمر الذي شهدته المجموعة تحت إشرافه وإدارته ولجميع المساهمات التي قدمها للمجموعة بما له من خبرات واسعة في القطاع ورُؤيا استراتيجية لتعزيز مكانة شركات المجموعة في السوق المحلي.

وتقدمت مجموعة مصر للأسمنت بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من جهود مكثفة تجاه تطوير وإعداد كوادر المجموعة، حيث أعطى اهتماماً خاصاً لتحديث وتطبيق نظم وسياسات السلامه وإجراءات الصحة المهنية وجعلها على رأس أولويات الإدارة التنفيذية، وذلك بهدف توفير بيئه عمل آمنه ومحفزة لكافة العاملين بالمجموعة.

كما سلطت إدارة المجموعة الضوء على بعضاً من إنجازات المهندس طارق طلعت التي حققها في ظل الأزمات العالمية والإقتصادية والتي تضمنت، تطوير شركات المجموعة وآليات العمل المؤسسي وإطلاق هويتها الجديدة المدعومة برؤية واضحة للمستقبل وللاستدامة البيئية والأهداف الاستراتيجية، وكذلك النجاح في تطوير وإعداد وقيادة الإدارة التنفيذية لتشغيل مصنعي الأسمنت والمحاجر ذاتيا مما انعكس علي نتائج المجموعة.

وقد حقق صافي أرباح للمجموعة بقيمة 328.5 مليون جنيه آخر ثلاث سنوات (إضافه إلى 64 مليون جنيه في النصف الأول 2023) مقابل 106.4 مليون جنيه في السنوات الثلاثة السابقة، علاوة على سداد كافة القروض طويلة الأجل وكذلك توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على مساهمي الشركة بقيمة إجمالية تسجل 348 مليون جنيه في الفترة من 2020 إلى 2023 مقابل 174 مليون جنيه في الثلاث سنوات السابقة.

والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قد تقدم بجزيل الشكر للمهندس طارق طلعت على ما قدمه من نجاحات وتمني له التوفيق في مهمته الجديدة، وأكد مجلس الإدارة على ثقته الكاملة في الإدارة التنفيذية للمجموعة وقدرتها على الاستمرار في تحقيق الأهداف المرجوة بنجاح.