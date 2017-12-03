قبول استئناف مستشفى النيل بدراوى ضد النقل النهرى

رجب عزالدينقالت شركة مستشفي كليوباترا، إن شركتها التابعة مستشفى النيل بدراوى حصلت على حكم استئنافى بإلغاء الحجز الواقع عليها من الهيئة العامة للنقل النهرى.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الحكم قضى بعدم الاعتداد بمحضر الحجز على الشركة من قبل هيئة النقل النهرى بما يعنى إلغاء الحجز الواق



رجب عزالدين

قالت شركة مستشفي كليوباترا، إن شركتها التابعة مستشفى النيل بدراوى حصلت على حكم استئنافى بإلغاء الحجز الواقع عليها من الهيئة العامة للنقل النهرى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الحكم قضى بعدم الاعتداد بمحضر الحجز على الشركة من قبل هيئة النقل النهرى بما يعنى إلغاء الحجز الواقع عليها بموجب حكم سابق.

وتابعت الشركة إنها بصدد الحصول على صورة من الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف، وأنه لم يتم تنفيذ أى حجز فعلى على المستشفى فى هذا الشأن.

ويدور النزاع حول قطعة الأرض المقام عليها مستشفى النيل بدراوى، وفى نوفمبر 2016 حاولت لجنة فض منازعات الاستثمار التدخل لوقف أية إجراءات ضد مستشفى النيل البدرواى لحين الانتهاء من النزاع المعروض عليها مع الهيئة العامة للنقل النهرى.

وقالت اللجنة آنذاك إن “النيل بدراوى” هى شركة خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن المادة التاسعة منه تنص على أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .