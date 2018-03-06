قبول استئناف دلتا للإنشاء على حكم تغريم رئيس مجلس الإدارة

رجب عز الدينقالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بقبول استئنافها على حكم تغريم رئيس مجلس إدارتها نصف مليون جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن المحكمة قررت، اليوم الثلاثاء، قبول وإلغاء والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.كانت ا

رجب عز الدين





قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بقبول استئنافها على حكم تغريم رئيس مجلس إدارتها نصف مليون جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن المحكمة قررت، اليوم الثلاثاء، قبول وإلغاء والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.

كانت المحكمة الاقتصادية قد حكمت، فى 3 ديسمبر الماضى، بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ 500 ألف جنيه، والمنع من ممارسة النشاط لمدة سنة.

وتتعلق الدعوى بعدم قيام رئيس مجلس الإدارة على مصطفى علبة بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستحواذ على كامل الأسهم.

كانت الشركة قد أكدت، فى وقت سابق، أن دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من قِبل بعض المساهمين تم تأجيلها إلى جلسة 26 أبريل 2018.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 3.5 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 5.6 مليون جنيه فى 2016، نتيجة تراجع الإيرادات إلى 109.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 160.4 مليون جنيه بالعام المقارن.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 231 مليون جنيه، موزعًا بين 23.1 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.