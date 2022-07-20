قبل نهائي الكأس.. الأهلي : سنتخذ خطوة في الرد على ما أثير بوسائل الإعلام حول النادي مؤخرًا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ مجموع من الإجراءات؛ أبرزها التحدث والرد خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن كل هذه القضايا وتحديد الموقف منها، وكل ما يخص النادي وملفاته الرياضية وقطاعاته المختلفة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، مساء غد الخميس، في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر، على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت بهدفين دون رد.

وأوضح الأهلي، في بيانه، أن بيانه جاء نظرًا لما تشهده الساحة الرياضية في الوقت الحالي من قضايا وملفات عديدة تتداولها وسائل الإعلام، والنادي الأهلي طرف فيها، ولأن البعض لم يتناول موقف النادي وحقوقه بالشكل الصحيح، وأن هناك أمورًا تحتاج إلى توضيح، وأخرى تستوجب وضع النقاط فوق الحروف أمام الرأي العام.