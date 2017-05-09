قبل نهائى أبطال أوروبا.. موناكو فى مهمة معقدة أمام يوفنتوس

على المصرىيدرك موناكو الفرنسى، صعوبة مواجهته مساء اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفًا على يوفنتوس الإيطالى، فى إياب قبل نهائى دورى أبطال أوروبا، فى اللقاء الذى يقام على ملعب "يوفنتوس آرينا" بتورينو، ويديره الحكم الهولندى بيورن كويبرس.وسيكون فريق السيدة العجوز، أمام فرصة ذهبية من أجل بلوغ نهائي المسا

على المصرى يدرك موناكو الفرنسى، صعوبة مواجهته مساء اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفًا على يوفنتوس الإيطالى، فى إياب قبل نهائى دورى أبطال أوروبا، فى اللقاء الذى يقام على ملعب “يوفنتوس آرينا” بتورينو، ويديره الحكم الهولندى بيورن كويبرس. وسيكون فريق السيدة العجوز، أمام فرصة ذهبية من أجل بلوغ نهائي المسابقة، للمرة التاسعة في تاريخه، والثانية خلال ثلاثة مواسم، بعدما قطع أكثر من نصف المشوار نحو النهائي، عندما أسقط فريق الإماراة الفرنسية في معقله “لويس الثاني”، بالفوز عليه 2- صفر ذهابا، بفضل ثنائية الأرجنتيني جونزالو هيجواين. وسيكون موناكو بحاجة إلى شبه معجزة، من أجل تعويض خسارة الذهاب، وبلوغ النهائي للمرة الثانية بعد عام 2004 “خسر أمام بورتو البرتغالي صفر-3″، لاسيما أن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين في جميع المباريات التي خاضها في المسابقة القارية هذا الموسم. ونجح فريقان فقط في الفوز بمواجهة في أدوار خروج المهزوم في البطولة، بعد خسارة مباراة الذهاب على أرضهم وفي الحالتين، وهما أياكس أمستردام الهولندى ضد باناثينايكوس اليونانى في 1996، وإنترناسيونالي الإيطالى أمام بايرن ميونخ الألمانى في 2011، وكان عليهما تعويض فارق هدف واحد فقط. وسيتعين على موناكو، وهو أخر فريق فرنسي يصل النهائي، عندما خسر أمام بورتو بقيادة البرتغالى جوزيه مورينيو في 2004، أن يضع حدا لمسيرة يوفنتوس الخالية من الهزائم على أرضه في أوروبا منذ 4 سنوات، إضافة لسلسلة من 6 مباريات متتالية للفريق الإيطالي في البطولة دون أن تهتز شباكه. ولم يفز موناكو مطلقا بمباراة في إيطاليا في سبع لقاءات سابقة، كما لن يعطيه سجل يوفنتوس أمام الأندية الفرنسية الكثير من التشجيع، إذ فاز الفريق الإيطالي في 11 مواجهة سابقة، في أدوار خروج المهزوم ضد منافسين فرنسيين بينهم موناكو نفسه مرتين. ويبدو أنّ موناكو نفسه مدرك لصعوبة المهمة التي تنتظره، واستناداً إلى ذلك حدد مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، أولوياته بإشراكه تشكيلة أساسية في المباراة التي فاز بها نادي الإمارة خارج ملعبه على نانسي 3- صفر السبت في الدوري المحلي، ما جعله على بعد فوز واحد من أصل ثلاث مباريات متبقية له من إحراز اللقب. ويعيش موناكو حالة من التألق على المستوى المحلي، حيث اقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الفرنسي، ليكون التتويج المحلي الأول له منذ عام 2000، بعد فوزه على نانسي، وأبدى فريق الإماراة إصرارًا واضحًا على مواصلة الكفاح بالبطولة الأوروبية، رغم صعوبة المهمة أمام يوفنتوس. وفى المقابل، لعب يوفنتوس، المرشح الأبرز لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية “فاز الأخير ذهاباً على جاره أتلتيكو مدريد 3-صفر ذهابا”، ومحاولة تكرار سيناريو 1985 و1996، حين توج بلقبيه على حساب ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام على التوالي، بتشكيلة احتياطية ضد جاره تورينو يوم السبت، رغم أن فوزه بالمباراة كان سيضمن له اللقب “منطقياً”، وكاد أن يدفع الثمن لولا هيجواين الذي نزل احتياطياً في الشوط الثاني، وأدرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع. ومن المؤكد أنّ كل شيء ممكن في كرة القدم، لاسيما إذا كنت تملك فريقاً مثل موناكو الذي سجل 149 هدفاً في 59 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، بينها 98 في الدوري المحلي، بفضل جهود المهاجم الشاب كيليان مبابي والهداف الكولومبي راداميل فالكاو، كما أن موناكو فريق يلعب دون عقد أو حسابات، لأن بلوغه دور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2004 يعتبر إنجازاً بحد ذاته لنادي الإمارة.