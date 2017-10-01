قبل نهائى أبطال أفريقيا.. صدام قوى بين النجم الساحلى والأهلى

على المصرى يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ضيفا ثقيلا على مضيفه النجم الساحلى التونسى، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء فى السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على الملعب الأوليمبي بسوسة، ويدير المباراة الحكم الجابونى إيريك أتوجو كاستان.وبات المربع الذه



على المصرى

يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ضيفا ثقيلا على مضيفه النجم الساحلى التونسى، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء فى السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على الملعب الأوليمبي بسوسة، ويدير المباراة الحكم الجابونى إيريك أتوجو كاستان.

وبات المربع الذهبي للمسابقة القارية عربيًا خالصًا للمرة الأولى منذ 10 أعوام، لتبسط الكرة العربية نفوذها، وتؤكد استعادة سيطرتها على اللقب القاري الذي غاب عنها في النسختين الماضيتين، ويلتقى الفائز من هذا الصدام، مع المتأهل من لقاءى الذهاب والعودة بين اتحاد العاصمة الجزائرى مع الوداد البيضاوى المغربى، علما بأن الفريقين تعادلا أول أمس الجمعة، بدون أهداف فى الجزائر.

والتقى الفريقان من قبل 11 مرة، ولكن التعادلات كانت سيدة الموقف في 7 لقاءات، مقابل انتصارين للأهلي، ومثلهما للنجم الساحلي، ولكن الندية كانت شعار تاريخ لقاءات الفريقين بصفة عامة، الأهلي هز شباك النجم الساحلي 6 مرات مقابل 5 أهداف للفريق التونسي.

وأسفر الاجتماع الفني الذي عقد أمس السبت، بمدينة سوسة، عن ارتداء الأهلى لزي أزرق كامل، بينما يرتدي شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء، قميصا وشورت رماديا، في المقابل، يرتدي النجم الساحلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي حارس الفريق التونسي قميصا وشورت أخضر.

وتأهل النجم الساحلى للدور قبل النهائى، بعدما أطاح بأهلى طرابلس الليبى، بالفوز عليه بهدفين نظيفين فى مجموع اللقاءين، فيما يخوض الأهلي، مواجهة تونسية أخرى ساخنة، بعدما أطاح بالترجي الرياضى، من ربع النهائى، بالفوز عليه بنتيجة إجمالية 4-3.

وستعيد مواجهة اليوم بين الفريقين، إلى الأذهان مواجهتيهما في نهائي نسختي البطولة عامي 2005، و2007، حيث حسم الأهلي النهائي الأول لصالحه، قبل أن يرد النجم اعتباره، ويفوز بالنهائي الثاني.

ويسعى الأهلي، لمواصلة حملته نحو استعادة اللقب الذي غاب عنه منذ 4 أعوام، خاصة بعدما تعززت آماله في تحقيق هدفه، عقب انتزاعه تأهلاً ملحميًا للمربع الذهبي، أمام أكثر من 45 ألف متفرج ملأوا مدرجات ملعب رادس.

ويأمل الأهلي، في تحقيق انتصاره الأول على النجم الساحلي في معقله بسوسة، بعدما أخفق في انتزاع أي فوز خلال مبارياته الخمس السابقة التي جمعته بالفريق التونسي “4 لقاءات أفريقية، ولقاء بالبطولات العربية”.

وبينما تعززت صفوف الأهلي بعودة سعد الدين سمير، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة العودة أمام الترجي، فإن تأكد بشكل كبير عدم مشاركة نجم الوسط المدافع وقائد الفريق حسام عاشور، والجناح الأيمن أحمد الشيخ، اللذين تعرضا للإصابة خلال تدريبات الفريق.

في المقابل، يتطلع النجم الساحلي، الذي ظهر في نصف النهائي للمرة الأولى بعد غياب دام 10 أعوام، لتحقيق فوزه الثاني على التوالي على منافسه المصري، وتغلب “جوهرة الساحل” على الأهلي بهدف نظيف في آخر مواجهة جمعت بينهما بسوسة، بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية في أغسطس 2015.

ويبحث النجم الساحلي، عن تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل من مهمته قبل لقاء العودة التي سيقام بمدينة الإسكندرية في 22 أكتوبر المقبل، وقررت وزارة الداخلية التونسية السماح لإدارة النجم ببيع 15 ألف تذكرة للمباراة، في ظل حاجة الفريق للدعم الجماهيري.

ويطمح النجم، بطل نسخة 2007، في مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، حيث يعد هو الفريق الوحيد من بين فرق المربع الذهبي الذي مازال محتفظًا بسجله خاليًا من الهزائم خلال مشواره بالنسخة الحالية للمسابقة.

ويعول الفرنسى هوبير فيلود المدير الفنى للنجم الساحلي، على سلاح الأرض والجمهور، سعيًا لتحقيق نتيجة، مدركا أن المواجهة الأولى أمام بطل مصر ستكون مهمة جدًا في دعم فرص الفريق في التأهل للمباراة النهائية لأرفع مسابقات الأندية القارية لأول مرة منذ تتويجه باللقب عام 2007.

وقال فيلود في المؤتمر الصحفي للقاء: “الأهلي والنجم من أفضل الأندية في إفريقيا، يجدان نفسيهما بين فرق المربع الذهبي في دورى أبطال إفريقيا، من المؤكد أنها ستكون المباراة صعبة”، وأضاف المدرب الذي سبق له التتويج بلقب الكونفيدرالية على رأس الجهاز الفني لمازيمبي الكونغولي: “المباراة الأولى مهمة جدا جدا بالنسبة لنا وقد تكون حاسمة، يجب تقديم مستوى قوي في المواجهتين للمرور للدور النهائي للمسابقة”.

وقال فيلود: “لا حاجة لتقديم الأهلي الذي أظهر قيمته قبل وقت قريب على أرض تونس”، ويرى مدرب النجم الساحلي أن بعض التفاصيل ستكون مهمة أيضا إلى جانب العامل البدني والطابع الخططي، مضيفًا: “كافة الجزئيات التي تشكل الكرة في المستوى العالي ستكون حاسمة، ساعة الحقيقة دقت بمواجهة الأهلي”.

من جانبه، أكد حسام البدري، المدير الفني للأهلى، على صعوبة مواجهة النجم الساحلي، وأنه يتعامل مع هذه المباراة على أنها من شوطين؛ الأول في سوسة، والثاني في برج العرب في لقاء العودة، وهو ما قام بوضعه في حساباته جيدا قبل مواجهة اليوم، مشددا على أن جميع لاعبي فريقه، يدركون جيدا مدى أهمية اللقاء، والكل يسعى للظهور في أفضل حالاته، مستغلين نشوة الفوز الذي حققه الأهلي مؤخرا على الترجي التونسي في رادس.

وأشار البدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن الأهلي الآن أمام مباراة مهمة وحاسمة والجميع يعلم أنها خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب الإفريقي؛ ولذلك فان تركيز اللاعبين والجهاز الفني في أعلى درجاته، مشيدا بقرار البقاء في تونس، الذى كان للحفاظ على أجواء تركيز اللاعبين قبل مواجهة النجم، والتخلص سريعا من نشوة الفوز والاستفادة بالمعنويات المرتفعة بعد مباراة الترجي فقط.

وقال المدير الفني للأهلى، أنه يحترم الفريق التونسى ويعلم إمكانياته جيدا، ولكنه سوف يسعى لتحقيق الفوز أو أي نتيجة إيجابية تخدم الأهلي في طريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأضاف البدري أنه يعلم أن الأهلي لم يحقق الفوز في أي مباراة على النجم الساحلي بملعب سوسة في تونس، ولكنه يسعى لكسر هذه القاعدة في مباراة اليوم، وهو ما شدد عليه للاعبيه في كثير من المحاضرات التي تحدث فيها عن مواجهة النجم الساحلي، مؤكدا أن حظوظ الفريقين ستظل متساوية حتى مباراة الإياب في برج العرب والمحدد لها يوم 22 أكتوبر المقبل.

ونفى البدري بشدة أية إساءة من جانبه للجماهير التونسية، وتحديدًا جماهير الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الثمانية السبت الماضي على ملعب الأخير برادس، وشدد على احترامه لجميع الجماهير التونسية، مشيرًا إلى أن البعض حاول أن يسيء لهذه الصورة من خلال استغلال بعض الأجواء العصبية من قبل الجماهير والتي انتهت بنهاية مباراة الترجي التونسي، وأكد البدري أن احترامه وشعوره بالترحاب من الجماهير التونسية حتى بعد مباراة الترجي كان وراء قراره بالبقاء في تونس لفترة أخرى حتى مباراة النجم الساحلي.

وفى سياق أخر، حرص المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس، على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس السبت، على ملعب اللقاء، لدعم اللاعبين والجهاز الفني ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

ووجه طاهر، الشكر إلى مسؤولي النجم الساحلي على حسن الاستضافة بمدينة سوسة، حيث يجد الأهلي أفضل معاملة من مسؤولى النجم، حيث يتم تلبية كل احتياجات اللاعبين والجهاز الفني فيما يخص الإقامة والانتقالات والتدريب، مشيرا إلى حسن العلاقات بين الناديين، مؤكدًا أن الفريق التونسي، سيجد معاملة بالمثل في مباراة العودة ببرج العرب.

وأضاف طاهر، أن مباراة النجم الساحلي قوية ومهمة للفريقين، وتعد أقوى من مباراة الترجي التي تخطاها الأهلي الأسبوع الماضي؛ نظرًا للشحن المعنوي والدفعة التي تلقاها النجم بعد فوزه الأسبوع الماضي على أهلي طرابلس وصعوده إلى المربع الذهبي، موضحا أن اللاعبين والجهاز الفني للأهلي، يملكون دوافع قوية لتخطي مباراة اليوم؛ من أجل تحقيق الهدف الأكبر لجمهور الأهلي بالحصول على الكأس الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخ النادي والمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية.

وأكد رئيس القلعة الحمراء، أن جمهور الأهلي كان له مفعول السحر في مباراة الترجي التونسي التي تمكن الفريق من حسمها لصالحه على ملعب رادس، مشيرًا إلى أن نفس الأمر سيتكرر في مباراة اليوم أمام النجم الساحلي، وكشف طاهر، أن جمهور الأهلي سيحضر مباراة النجم عن طريق جوازات السفر، بالإضافة إلى الحصول على تذاكر مجانية للقاء، موضحًا أن جمهور النجم سيلقى نفس المعاملة في مباراة العودة على ملعب برج العرب.