قبل مناقشة تيران وصنافير.. حقوقيون: الكلمة الآن للشعب

إيمان عوف يثار العديد من الأسئلة حول كيف ستتحرك القوى الرافضة للاتفاقية؟ وهل هناك سبل قانونية أخرى يمكن السير بها لإثبات مصرية الجزيرتين؟ ولذلك لاقتراب مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان وفقا للعديد من التصريحات الصحفية التي أدلى بها نواب بالبرلمان، وكانت…

إيمان عوف

يثار العديد من الأسئلة حول كيف ستتحرك القوى الرافضة للاتفاقية؟ وهل هناك سبل قانونية أخرى يمكن السير بها لإثبات مصرية الجزيرتين؟ ولذلك لاقتراب مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان وفقا للعديد من التصريحات الصحفية التي أدلى بها نواب بالبرلمان،

وكانت مصادر برلمانية في العديد من التصريحات الصحفية أكدت أن مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستبدأ الأسبوع المقبل، وهو ذات الأمر الذي أكده محامي تيران وصنافير خالد على الذي كتب عبر صفحته على الفيس بوك أن يوم 12 يونيو ستبدأ جريمة تمرير اتفاقية العار، وفقا له بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في مجلس النواب.

يقول جمال الجمل، أحد مؤسسي مجموعة لن نفرط- التي تم تأسيسها لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إن كل شىء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاقية العار بالتنازل عن تيران وصنافير من خلال البرلمان فى شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم استهلاك المسار القانوني والدستوري، من خلال الدعاوى القضائية التي تم اقامتها والتي حصلنا فيها على احكام نهائية بمصرية الجزيرتين، إنما النظام الحالي يصر على عدم احترام القانون والدستور.

مشيرا إلى أن اللحظة الراهنة هي لحظة التحرك الشعبي، بالرغم من كل ما يحيط بالأمر من مخاوف نتيجة للطريقة التي تدار بها مصر، واصفًا إياها بالطريقة الانفجارية التي تسعى إلى الكبت والقمع ومن ثم الانفجار.

وكانت مجموعة لن نفرط قد قامت بجمع توقيعات وصلت لما يقرب من 1000 مواطن مصري اعلنوا فيها رفض اتفاقية اعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ومن جانبه يقول مالك عدلي محامي تيران وصنافير اي مسارات قانونية يمكن السير بها بعد الحصول على حكم نهائي وبات من اكبر محكمة مصرية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا الى ان الكلمة للشعب الان.