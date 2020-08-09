قبل لقاء حرس الحدود .. إصابة 16 حالة من لاعبي المصري والجهاز الفني بكورونا (صور)

وأتى ذلك عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة أمس والتي تسبق لقاء حرس الحدود المقرر إقامته غدا

تلقى الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني إخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بتأكد إصابة ستة عشر من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأتى ذلك عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة أمس والتي تسبق لقاء حرس الحدود المقرر إقامته غدا في الرابعة عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب.

وطالب مجلس إدارة النادي المصري اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة حرس الحدود لأجلٍ غير مسمى نتيجة للظروف الحالية ، وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.