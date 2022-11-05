قبل قمة المناخ.. تعرف على أبرز رؤساء الدول المشاركة فى cop 27

أعلنت الأمم المتحدة تفاصيل مشاركة رؤساء الدول والوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ “cop 27″، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ من يوم 6 إلى 18 نوفمبر الحالي، ويمثل أبرز الحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضمن القائمة المؤقتة في الجزء الأول من الجزء الرفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات.

قمة المناخ

واطلعت “المال” على القائمة المؤقتة لرؤساء الدول والحكومات المتحدثة في مؤتمر قمة المناخ يوم الاثنين المقبل فى الجلسة رفيعة المستوى، بحسب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأغلب رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في قمة شرم الشيخ للمناخ و الأعضاء فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

قادة العالم تتحدث فى cop27

وسيعقد الجزء الأول من الجزء رفيع المستوى من قمة المناخ من بعد ظهر يوم الاثنين 7 والثلاثاء 8 نوفمبر 2022 وسيستمع إلى البيانات الوطنية من رؤساء الدول والحكومات الذين قاموا بالتسجيل وتأكيد رغبتهم في الإدلاء ببيان أو بيان وطني نيابة عن المجموعات التفاوضية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وكشفت القائمة المبدئية لرؤساء الدول المشاركة أن القائمة المؤقتة لأبرز رؤساء الدول الذين تم تأكيدهم للإدلاء ببيان وطني، هم الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودينيس ساسو نغيسو ، رئيس الكونغو، و الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

قمة المناخ

وتضم القائمة رئيس سيشيل ويفيل جون تشارلز رامكالوان، و كلاوس فيرنر لوهانيس ، رئيس رومانيا، و محمد الشيخ الغزواني ، رئيس موريتانيا، وأومارو سيسوكو إمبالو ، رئيس غينيا – بيساو، و سامية سولو حسن ، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

اضافة الى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وعبد اللطيف محمد جمال رشيد ، رئيس جمهورية العراق، وزوزانا كابوتوفا ، رئيسة سلوفاكيا، وفوستين أرشانج تواديرا ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، و إيريس زيومارا كاسترو سارمينتو ، رئيسة هندوراس.

كما تضم قائمة رؤساء الدول المشاركة فى قمة المناخ، فيليب جاسينتو نيوسي ، رئيس موزامبيق، وتانيتي ماماو ، رئيس كيريباتي، وويليام ك. روتو رئيس كينيا (متحدثاً بالنيابة عن مجموعة المفاوضين الأفارقة).

و ألكسندر فوسيتش ، رئيس صربيا، و إيجلز ليفيتس رئيس لاتفيا، وغوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو ، رئيس كولومبيا، و هاكايندي سامي هيشيليما ، رئيس زامبيا، و إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي، و بازوم محمد، رئيس النيجر، و

ومشاركة الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، وبونغو أونديمبا رئيس غابون، وميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود و الملك توبو السادس ، رئيس تونغا.

رئيس فلسطين واليمن وقبرص ضمن الحضور

وتابعت الأمم المتحدة، أن القائمة تضم رشاد محمد علي العليمي رئيس الجمهورية اليمنية، ونيكوس أناستاسيادس ، رئيس قبرص، وبوروت باهور ، رئيس سلوفينيا، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

كما كشف جدول أعمال مؤتمر المناخ عن الجزء الخاص رفيع المستوى لنواب الرئيس ورؤساء الحكومات، ويضم مشاركة الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح نائب رئيس دولة الكويت، ومعروف أمين ، نائب رئيس إندونيسيا، وتيموكو ميلييت كوني ، نائب رئيس كوت ديفوار.

كما يشارك بهارات جاغديو ، نائب رئيس غيانا، وفيصل نسيم نائب رئيس جزر المالديف، و بادارا أ. جوف ، نائب رئيس غامبيا، وإسبراسا ماريا إي فرانسيسكو دا كوستا ، نائبة رئيس أنغولا، و أولويمي أوسينباجو ، نائب رئيس نيجيريا، و و الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية.

ألمانيا وإيطاليا والسويد ضمن حضور قمة المناخ

إضافة إلى أولاف شولتز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبيدرو سانشيز بيريز – كاستيون ، رئيس حكومة إسبانيا، وأولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، وجيورجيا ميلوني ، رئيسة وزراء إيطاليا، و عليخان اسماعيلوف رئيس وزراء كازاخستان، و سانا مارين ، رئيسة وزراء فنلندا.

الافتتاح الإجرائي غدا الأحد

وسيتم افتتاح فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop 27، غدا الأحد فى العاشرة صباحا، وجدول أعمال الافتتاح الإجرائي: الكلمة الافتتاحية لألوك شارما رئيس COP 26/ CMP 16 / CMA 3، وتسليم الرئاسة من رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، و كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس COP 27 / CMP 17 / CMA، اضافة الى كلمة لسيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، و كلمة للدكتور هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.