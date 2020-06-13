«قبل عودة البريميرليج».. الدوري الإنجليزي يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا

أكد الدوري الإنجليزي الممتاز أنه تم اختبار 1200 لاعب وموظف في النادي يوم الخميس 11 يونيو ويوم الجمعة 12 يونيو، على «كوفيد-19»، وأظهرت التحاليل إيجابية نتيجتين من ناديين مختلفين. وسيُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام…

أكد الدوري الإنجليزي الممتاز أنه تم اختبار 1200 لاعب وموظف في النادي يوم الخميس 11 يونيو ويوم الجمعة 12 يونيو، على «كوفيد-19»، وأظهرت التحاليل إيجابية نتيجتين من ناديين مختلفين.

وسيُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام 100 يوم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «وفيد-19».

وتُعد مرحلة الفحص اليوم هي المرحلة الثامنة من «بروتوكول البريميرليج» الذي ينص على فحص 1200 لاعب وموظف داخل الأندية قبل عودة البريميرليج، لتصل عدد مراحل الفحص إلى 8 مراحل، والتي تم التأكد خلالها من إيجابية 14 حالة مقابل 7474 حالة سلبية.

ووفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي، ونادي نورويتش سيتي، فإن أحد لاعبي الأخير هو واحد من الحالتين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي يعني ضرورة عزله لمدة 7 أيام؛ وغيابه عن عودة البريميرليج، حينما يلتقي نورويتش سيتي مع ساوثهامبتون يوم الجمعة.

فيما حتى الآن لم يتم الإعلان عن هوية الحالة المصابة الأخرى، وفي أي نادِ حتى وقتنا هذا.