طاقة

قبل عام من التوقف النهائي .. ألمانيا تغلق نصف محطاتها النووية

وكانت حكومة يسار الوسط بزعامة غيرهارد شرودر قد اتخذت عام 2002 قرار التخلص التدريجي من الطاقة النووية والتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة
أحمد إسماعيل 6:39 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 6:39 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أغلقت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، نصف محطاتها النووية التي لا تزال قيد التشغيل، قبل عام من التوقف النهائي عن استخدامها المستمر منذ عقود.

وتم تشغيل المفاعلات الثلاثة -كما ورد بموقع روسيا اليوم- بروكدورف وغرونده وغوندرمبنغبن، التي تم إغلاقها الآن لأول مرة في منتصف الثمانينيات. لقد وفروا معا الكهرباء لملايين المنازل الألمانية لما يقرب من أربعة عقود.

اقرأ أيضا  75.8 مليون طن إجمالى استهلاك السوق المحلية من الوقود ومشتقاته خلال العام

وكانت حكومة يسار الوسط بزعامة غيرهارد شرودر قد اتخذت عام 2002 قرار التخلص التدريجي من الطاقة النووية والتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، إلا أن خليفته أنغيلا ميركل، تراجعت عن قرارها بتمديد عمر المحطات النووية الألمانية في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011 في اليابان وحددت عام 2022 كموعد نهائي لإغلاقها.

اقرأ أيضا  مليار دولار تراجعًا فى فاتورة استيراد مصر من المشتقات البترولية العام الحالى

ودعا البعض في ألمانيا إلى إعادة النظر في قرار إنهاء استخدام الطاقة النووية مرة أخرى لأن محطات الطاقة العاملة بالفعل تنتج كمية قليلة نسبيًا من ثاني أكسيد الكربون.

ويجادل المدافعون عن الطاقة الذرية بأنها يمكن أن تساعد ألمانيا على تحقيق أهدافها لخفض غازات الاحتباس الحراري.

وقالت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع إن إيقاف تشغيل جميع المحطات النووية في العام المقبل ثم التوقف التدريجي عن استخدام الفحم بحلول عام 2030 لن يؤثر على أمن الطاقة في البلاد أو هدفها المتمثل في جعل أكبر اقتصاد في أوروبا “محايدًا مناخيًا” بحلول عام 2045.

اقرأ أيضا  «الطاقة الذرية» تخطط لتصدير أجهزة القياس الإشعاعي خلال الفترة المقبلة

سيتم إيقاف تشغيل المحطات النووية الثلاثة المتبقية – إيمسلاند وإيسار ونيكاروستهايم- بحلول نهاية عام 2022.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

المحطات النووية تتقدم للحصول على أذن إنشاء الوحدتين 3و4 من محطة الضبعة

عمر سالم 11:30 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

تحذير من حدوث أزمة كهرباء في فرنسا حال التعرض لموجة برد الشهر المقبل

أيمن عزام 11:26 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

أوروبا دفعت أعلى فاتورة كهرباء خلال عام 2021

أيمن عزام 9:04 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

رئيس الطاقة الذرية يكرم محرر «المال»

عمر سالم 4:27 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

الطاقة الذرية: نستخدم الإشعاع لتعقيم المحاصيل واستنباط سلالات زراعية جديدة

عمر سالم 1:40 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

«الطاقة الذرية» تخطط لتصدير أجهزة القياس الإشعاعي خلال الفترة المقبلة

عمر سالم 12:00 م, الخميس, 30 ديسمبر 21