قبل طرحه بساعات.. محمد إمام يشوق الجمهور إلى «عمهم» بصورة

حرص النجم محمد إمام على تشويق الجمهور لفيلمه السينمائي الجديد عمهم الذي يفصله عن طرحه بدورالعرض السينمائي بمصر ساعات قليلة فقط ، حيث ينافس بقوة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك لهذا العام .

وقام محمد إمام بنشر صورة عبر حسابه انستجرام تجمعه بباقي أبطال الفيلم وعلق ” عمهم بكره في جميع سينمات مصر إن شاء الله مستني رأيكم” .

حرص النجم محمد إمام على الترويج لفيلمه الجديد “عمهم” المقرر طرحه الخميس فى صالات العرض السينمائي، حيث نشر صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: “عمهم بكرة في جميع سينمات مصر إن شاء الله، مستني رأيكم”.

من ناحية أخرى احتفل المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الرسمي بوصول برومو الفيلم لـ20 مليون مشاهدة منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويشارك في بطولته هدى المفتي وباسم سمرة والشحات مبروك وغيرهم .