قبل طرحها رسميًا.. تعرف على مواصفات سيارات «تويوتا فورتشنر» فيس ليفت موديل 2021 (صور)

تنشر بوابة “المال” مواصفات الشكل الجديد من سيارات «تويوتا فورتشنر Face Lift» الجديدة، المقرر إطلاقها محليًا – عبر فئتين – في السوق المحلية نهاية الشهر الجاري، من قبل وكيلها المحلي شركة «تويوتا إيحيبت» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «تويوتا» في مصر.
وتتوافر طرازات «تويوتا فورتشنر» – عبر إصدارين – فى السوق المحلية؛- النسخة الأولى- مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 2700 سى سي، وينتج قوة 163 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا» تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.4 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
تويوتا فورتشنر 2021
زودت طرازات «فورتشنر» – الفئة الأولى – بمجموعة من التجهيزات والمواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 3 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة الفرامل مساعدة للفرمل BA و VSC HILL ASSIST .
ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها “حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، مصابيح هالوجين مع إضاءة ليد، ومكييف عادي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وفرش جلد، وغيرها».
تويوتا فورتشنر فيس ليفت 2021
أما النسخة الثانية من سيارات «تويوتا فورتشنر – فيس ليفت 2021» مزودة بمحرك سداسى السرعات سعة 4000 سى سي، يولد قوة قدرها 234 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.
تعتمد على منظومة الجر الكلي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.4 ثانية.
ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 12 لترًا- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
دعمت طرازات «فورتشنر» – الفئة الثانية – بمجموعة من التجهيزات والمواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 3 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة الفرامل مساعدة للفرمل VSC –HILL ASSIST -BA».
دعمت تلك الفئة ببعض التجهيزات والكماليات ومنها “حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح أمامية ليد مدعمة بإضاءة أتوماتيك، ومرآة ذاتية التعتيم، مرايات ضم، ومكييف هواء أتوماتيك، ووشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاى، وكايمرا خلفية، وفرش المقاعد من الجلد، وغيرها».