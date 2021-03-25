قبل طرحها رسميًا.. تعرف على مواصفات سيارات «تويوتا فورتشنر» فيس ليفت موديل 2021 (صور)

تنشر بوابة “المال” مواصفات الشكل الجديد من سيارات «تويوتا فورتشنر Face Lift» الجديدة، المقرر إطلاقها محليًا – عبر فئتين – في السوق المحلية نهاية الشهر الجاري، من قبل وكيلها المحلي شركة «تويوتا إيحيبت» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «تويوتا» في مصر.

وتتوافر طرازات «تويوتا فورتشنر» – عبر إصدارين – فى السوق المحلية؛- النسخة الأولى- مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 2700 سى سي، وينتج قوة 163 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا» تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



تويوتا فورتشنر 2021

زودت طرازات «فورتشنر» – الفئة الأولى – بمجموعة من التجهيزات والمواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 3 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة الفرامل مساعدة للفرمل BA و VSC HILL ASSIST .

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها “حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، مصابيح هالوجين مع إضاءة ليد، ومكييف عادي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وفرش جلد، وغيرها».

تويوتا فورتشنر فيس ليفت 2021

أما النسخة الثانية من سيارات «تويوتا فورتشنر – فيس ليفت 2021» مزودة بمحرك سداسى السرعات سعة 4000 سى سي، يولد قوة قدرها 234 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

تعتمد على منظومة الجر الكلي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 12 لترًا- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



دعمت طرازات «فورتشنر» – الفئة الثانية – بمجموعة من التجهيزات والمواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 3 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة الفرامل مساعدة للفرمل VSC –HILL ASSIST -BA».