سيـــاســة

قبل سريان قانون الفصل بسبب المخدرات.. العدل والتضامن تنظمان دورة للتوعية بشروط الوظيفة العامة

منتصف ديسمبر المقبل
المال - خاص 11:03 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 11:03 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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نظمت وزارتا العدل والتضامن برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة وتأتي الدورة للتوعية اللازمة للموظفي قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل .

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افتتح أعمال الدورة مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل الدكتور مساعد وزير التضامن.


كما ألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل محاضرات حول المسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات.

كما ألقوا محاضرات عن آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين ، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.

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كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن “16023” فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا .

فجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة إدمان المخدرات خاصة بين الشباب ، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “2021/2026” وأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظيفة العامة او الاستمرار فيها

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