قبل ساعات من افتتاحه.. تعرف على تاريخ المعبد اليهودي

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي «إلياهو النبى» بالإسكندرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره بتكلفة وصلت لحوالي 67 مليون جنيه. يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية للحفاظ على جميع الآثار سواء كانت فرعونية…

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي «إلياهو النبى» بالإسكندرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره بتكلفة وصلت لحوالي 67 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية للحفاظ على جميع الآثار سواء كانت فرعونية أو يهودية أو قبطية أو إسلامية.

وفيما يلي رصدت “المال” أبرز 7 معلومات عن المعبد اليهودي :

● المعبد شيدته الجالية اليهودية عام 1354، لكنه تعرض للتدمير أثناء الحملة الفرنسية علي مصر بقيادة نابليون.

●المعبد أعيد بناؤه مرة أخري عام 1850، في عهد الخديوي إسماعيل عن طريق معمارى إيطالى.

● يقع المعبد في شارع النبي دانيال بمنطقة الرمل بالإسكندرية.

● يحتوي المعبد علي عدد من الأسفار المحفوظة في 85 صندوقا مخصصا لهذا الغرض.

● المعبد مبني على الطراز البازيليكي، ومكون من طابقين مخصص إحداهما لصلاة السيدات.

● تم تسجيله في قوائم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقرار الوزاري رقم 16 لعام 1987.

● وقعت وزارة الاثار في عام 2017، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية من بينها المعبد اليهودي.