قبل حادث الأمس.. محافظ مطروح طلب فحص أتوبيسات غرب الدلتا

وأضاف المصدر أن المحافظ طلب إعداد التقرير قبل أيام من حادث أنقلاب أتوبيس، الأمس، بعد ورود شكوى للمحافظة ضد شركة أتوبيسات غرب الدلتا تتهمها بتشغيل أتوبيسات متهالكة.

ولفت المصدر إلى أن الأهالى أشاروا فى الشكوى إلى أن الشركة بدأت مؤخراً فى ترخيص أتوبيسات جديدة بمرور مطروح ورغم ذلك تقوم بتشغيلها بمحافظات أخرى وتترك السيارات القديمة لخدمة مطروح.



يُشار إلى أن الاتوبيس رقم 475 التابع لشركة غرب الدلتا والذى كان قادما من محافظة الغربية تعرض للانقلاب بالكيلو 50 طريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية باغوش أمس أثر انفصال الاطار الخلفي الايمن الدوبل للاتوبيس، مما ادي الي اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابه ووقوع الحادث الذي أودى بحياة بعض الركاب.

ويأتى حادث الأمس بعد أشهر من حادث آخر تعرض له أحد أتوبيسات الشركة في مارس الماضى على نفس الطريق أسفر عن حدوث وفيات وإصابات، بعد انقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا، بمنطقة سواني جابر، غربي مدينة الضبعة، على طريق الإسكندرية- مطروح.