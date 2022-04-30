قبل تنفيذ صفقة شراء «تويتر».. ماسك يبيع أسهمًا في «تسلا» بقيمة 8.5 مليار دولار

أظهرت إفصاحات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا باع ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية، في عملية تهدف على الأرجح إلى المساعدة في تمويل شرائه المزمع لشركة تويتر، بحسب وكالة رويترز.

ماسك: لا توجد خطط أخرى لبيع أسهم في تسلا بعد اليوم

وقال ماسك في تغريدة يوم الخميس إنه “لا توجد خطط أخرى لبيع أسهم في تسلا بعد اليوم”، وباع نحو 9.6 مليون سهم الأسبوع الماضى، بحسب السجلات في يومي الخميس والجمعة، بما يعادل 5.6 % من حصته في الشركة.

ولم يتضح ما إذا تم الإبلاغ عن جميع مبيعات ماسك الأخيرة من أسهم تسلا، ولم ترد الشركة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتم البيع بعد أن توصل ماسك يوم الاثنين إلى صفقة لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار نقدا في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وكذلك قادة العالم لتكون في يد أغنى شخص في العالم. وتبلغ القيمة الصافية لثروة ماسك 268 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

ماسك يتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم فى إطار صفقة شراء تويتر

وفي إطار الصفقة، تعهد ماسك بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.

ولم يتضح بعد كيف سيجمع الملياردير المبلغ المتبقي البالغ 12.5 مليار دولار. ويمتلك ماسك حصة 43.61 % في شركة الصواريخ غير المدرجة سبيس إكس، والتي تقدر قيمتها بمئة مليار دولار.

وارتفع سهم تسلا بنحو 5% في المعاملات المبكرة أمس الجمعة، وكان السهم قد تراجع بنحو 20 % منذ كشف ماسك عن شرائه حصة في تويتر بأكثر من 9% في الرابع من أبريل.

ماسك يبحث عن شركاء

وقال مصدر مطلع لرويترز إن ماسك يبحث عن شركاء لتقليل مساهمته في الصفقة، مضيفًا أنه ليس من المؤكد ظهور مثل هذا الشريك.

وهذه هي أول مرة يبيع فيها ماسك أسهما في تسلا منذ أن باع ما قيمته 16.4 مليار دولار من الأسهم في نوفمبر وديسمبر بعد أن أجرى استطلاعا لمستخدمي تويتر حول بيع 10% من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن ماسك أبلغ البنوك التي ستمول صفقة الاستحواذ على تويتر أنه سيخفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، لكن التخفيضات في التكاليف لا تزال غير واضحة بدقة.

وقال أحد المصادر إن ماسك لن يتخذ قرارات بشأن تخفيض الوظائف قبل أن يصبح مالك تويتر.