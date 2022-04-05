قبل بيع 16 قطعة.. ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة التنقيب عن الآثار بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة ، وعثرت بحوزته على 16 قطعة أثرية قبل التصرف فيها بالبيع.

كانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة التبين، تمكنت من ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام- أثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته 2 قطعة حجرية على شكل جعران، 14 قطعة حجارة مختلفة الأحجام والأشكال “منقوش عليها بالكتابات الفرعونية ويشتبه في أثريتهم”.

وعثرت الدورية الأمنية على هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور للقطع المشار إليها، مرسلة للعديد من الأشخاص، صور لصبات خشبية وأعمال حفر.

وبمواجهته اعترف بسابقة توسط عمه -مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام- له للعمل طرف شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- ولا يعلم باقي بياناته، وذلك للقيام بأعمال حفر وصبات خشبية بمنزل ملك الأخير، في منطقة الصف بالجيزة، بقصد التنقيب عن الآثار.

واعترف أنهم أثناء الحفر عثروا على المضبوطات، فسلمه الأخير إياها نظير عمله للتصرف فيها بالبيع.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.