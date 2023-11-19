قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 13 ألف عبوة سجائر مهربة بالأقصر ومطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 13 ألف عبوة سجائر مهربة وبدون فواتير بمحافظتي الأقصر ومطروح، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قد تمكن من ضبط عامل أثناء قيادته تروسيكل بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 4 كراتين سجائر بإجمالي 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير.

وضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح ، من ضبط سائق أثناء استقلاله سيارة ملاكي وبحوزته 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مُهربة جمركيًا.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على التصدي الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.