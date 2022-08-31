قبل انطلاق المسابقة.. ننشر لائحة القيد والانتقالات لموسم 2022-2023 من الدوري

أصدر اتحاد الكرة المصري لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري، والذي من المقرر أن يبدأ في السادس عشر من أكتوبر المقبل.
وأوضح اتحاد الكرة أن اللائحة مقسمة إلى قسمين:
أولًا – شئون اللاعبين:
عدد اللاعبين:
- يسمح قيد 30 لاعبًا في للفريق الأول بجميع الأقسام.
- يجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.
- لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.
اللاعبون الأجانب:
- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول.
- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة.
- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.
- لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.
- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.
الأجهزة الفنية والإدارية:
- لن يسمح للأجهزة الفنية التواجد بالملعب إلا بعد الحصول على بطاقات دخول المباريات.
- لن يسمح للمدير الفني المتعاقد أن يتولى مسؤولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين 2 فقط.
- على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.
فترات التسجيل:–
- تبدأ فترة تسجيل اللاعبين الأولى من الخميس 1 سبتمبر 2022 وحتى الخميس 15 سبتمبر لكل المراحل السنية، وهو ما يعني أن كل فريق أمامه 15 يوما لقيد لاعبيه من قائمة الموسم الماضي وأيضا العائدين من الإعارات.
- وتنتهي القوائم الإضافية للقسم الأول: يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 ، وللقسم الثاني: 13-10-2022 ، وللقسم الثالث: 18-10-2022 ، وللقسم الرابع: الخميس: 20-10-2022، وهو ما يعني إضافة الأسماء الجديدة والمنضمة حديثا للفرق في القوائم بشكل رسمي.
- وتبدأ فترة القيد الثانية اعتبارًا من الأحد 1 يناير 2022 وحتى 31 يناير 2023 بجميع الأقسام.
ثانيًا – المسابقات:
الرسوم:
- رسوم المشاركة في الدوري المصري: 100 ألف جنيه مصري.
- يدفع كل فريق من القسم الأول 50 ألف جنيه للمشاركة في كأس مصر، وباقي الأندية 10 آلاف جنيه لكل لنادٍ.
الحكام:
يسدد كل نادٍ من أندية القسم الأول مليون ومائة وخمسون ألف جنيها للحكام وبواقع 575 ألف جنيه في فترة القيد الأولى ومثلها في الثانية.
الكشف عن المنشطات:
يسدد كل نادٍ من أندية القسم الأول 100 ألف جنيه تقسم على دفعتين متساويتين مع كل فترة تسجيل (50 ألف لكل فترة).