قبل انطلاق المسابقة.. ننشر لائحة القيد والانتقالات لموسم 2022-2023 من الدوري

المقرر أن يبدأ 16 أكتوبر المقبل

قبل انطلاق المسابقة.. ننشر لائحة القيد والانتقالات لموسم 2022-2023 من الدوري
إسلام مصطفى

إسلام مصطفى

6:54 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22

أصدر اتحاد الكرة المصري لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري، والذي من المقرر أن يبدأ في السادس عشر من أكتوبر المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة أن اللائحة مقسمة إلى قسمين:

أولًا – شئون اللاعبين:

عدد اللاعبين:

  • يسمح قيد 30 لاعبًا في للفريق الأول بجميع الأقسام.
  • يجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.
  • لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

اللاعبون الأجانب:

  • يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول.
  • يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة.
  • لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.
  • لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.
  • لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

الأجهزة الفنية والإدارية:

  • لن يسمح للأجهزة الفنية التواجد بالملعب إلا بعد الحصول على بطاقات دخول المباريات.
  • لن يسمح للمدير الفني المتعاقد أن يتولى مسؤولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين 2 فقط.
  • على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

فترات التسجيل:

  • تبدأ فترة تسجيل اللاعبين الأولى من الخميس 1 سبتمبر 2022 وحتى الخميس 15 سبتمبر لكل المراحل السنية، وهو ما يعني أن كل فريق أمامه 15 يوما لقيد لاعبيه من قائمة الموسم الماضي وأيضا العائدين من الإعارات.
  • وتنتهي القوائم الإضافية للقسم الأول: يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 ، وللقسم الثاني: 13-10-2022 ، وللقسم الثالث: 18-10-2022 ، وللقسم الرابع: الخميس: 20-10-2022، وهو ما يعني إضافة الأسماء الجديدة والمنضمة حديثا للفرق في القوائم بشكل رسمي.
  • وتبدأ فترة القيد الثانية اعتبارًا من الأحد 1 يناير 2022 وحتى 31 يناير 2023 بجميع الأقسام.

ثانيًا – المسابقات:

الرسوم:

  • رسوم المشاركة في الدوري المصري: 100 ألف جنيه مصري.
  • يدفع كل فريق من القسم الأول 50 ألف جنيه للمشاركة في كأس مصر، وباقي الأندية 10 آلاف جنيه لكل لنادٍ.

الحكام:

يسدد كل نادٍ من أندية القسم الأول مليون ومائة وخمسون ألف جنيها للحكام وبواقع 575 ألف جنيه في فترة القيد الأولى ومثلها في الثانية.

الكشف عن المنشطات:

يسدد كل نادٍ من أندية القسم الأول 100 ألف جنيه تقسم على دفعتين متساويتين مع كل فترة تسجيل (50 ألف لكل فترة).

إسلام مصطفى

إسلام مصطفى

6:54 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22