قبل انطلاق المسابقة.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة بشكل رسمي، مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري، مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في موسمه الجديد.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، على ملعب الأخير ستاد القاهرة الدولي، في الساعة السابعة من مساء الحادي والعشرين من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز، في الجولة الحادية عشر على ملعب الأهلي وي السلام في تمام الساعة السابعة مساء الثاني من يناير المقبل.

وإليكم مواعيد الجدول كاملًا:

الجولة الأولى:

الإسماعيلي أمام الأهلي – الأربعاء 19 أكتوبر الساعة 5 مساء على ستاد برج العرب.

الجولة الثانية:

الأهلي أمام أسوان – الأحد 23 أكتوبر الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

الجولة الثالثة:

الداخلية أمام الأهلي – الجمعة 4 نوفمبر الساعة 7 مساء على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة:

الأهلي أمام الإتحاد السكندري – الثلاثاء 8 نوفمبر الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

الجولة الخامسة:

الأهلي أمام طلائع الجيش – الجمعة 2 ديسمبر الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

الجولة السادسة:

غزل المحلة أمام الأهلي – الأربعاء 7 ديسمبر الساعة 5 مساء على ستاد المحلة.

الجولة السابعة:

الأهلي أمام فيوتشر – الجمعة 16 ديسمبر الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

الجولة الثامنة:

فاركو أمام الأهلي – الثلاثاء 20 ديسمبر الساعة 5 مساء على ستاد الإسكندرية.

الجولة التاسعة:

الأهلي أمام سموحة – الأحد 25 ديسمبر الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

الجولة العاشرة:

سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي – الأربعاء 28 ديسمبر الساعة 7 مساء على ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الحادية عشر:

الأهلي أمام بيراميدز – الإثنين 2 يناير الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

الجولة الثانية عشر:

إنبي أمام الأهلي – الخميس 5 يناير الساعة 5 مساء على ستاد المقاولون العرب.

الجولة الثالثة عشر:

الأهلي أمام المصري – الخميس 12 يناير الساعة 7 مساء على ستاد برج العرب.

الجولة الرابعة عشر:

الزمالك أمام الأهلي – السبت 21 يناير الساعة 7 مساء على ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الخامسة عشر:

الأهلي أمام البنك الأهلي – الثلاثاء 24 يناير الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.

الجولة السادسة عشر:

حرس الحدود أمام الأهلي – الأحد 29 يناير الساعة 5 مساء على ستاد برج العرب.

الجولة السابعة عشر:

الأهلي أمام المقاولون العرب – الإثنين 6 فبراير الساعة 7 مساء على ستاد الأهلي وي السلام.