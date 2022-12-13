قبل القمة الأمريكية الأفريقية.. واشنطن تتعهد بتقديم 55 مليار دولار للقارة

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس جو بايدن لاستضافة القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع ومناقشة انتخابات عام 2023 والديمقراطية في القارة مع مجموعة صغيرة من الزعماء، بحسب وكالة رويترز.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة “تضع الموارد على الطاولة” خلال القمة.

وأضاف بأن بايدن يقيم مأدبة عشاء غد الأربعاء لنحو 50 من الزعماء الأفارقة، ، ويعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

وقال إن بايدن سيعين أيضا ممثلا خاصا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة، وتخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتعيين السفير جوني كارسون لهذا الدور.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن “تفرض شروطا” خلال القمة الأفريقية لدعم حرب أوكرانيا.