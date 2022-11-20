قبل الافتتاح.. «مبابي» يتصدر ترتيب أغلى لاعبي كأس العالم بقطر

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، البطولة الأعرق في عالم كرة القدم، إذ تتوجه كافة الأنظار صوب الدوحة، استعدادًا لمواجهة قطر والإكوادور المقرر إقامتها مساء اليوم في السادسة بتوقيت القاهرة، على ستاد البيت.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

وخلال هذا التقرير، نستعرض سويًا أغلى 10 لاعبين سيشاركون في البطولة من حيث القيمة التسويقية:

كيليان مبابي

المهاجم الدولي الفرنسي المخضرم، كيليان مبابي، يتصدر قائمة أغلى لاعب سيشارك في كأس العالم 2022 بقطر، إذ تصل قيمته التسويقية إلى 160 مليون يورو، وذلك بعد إسهاماته العديدة على المستوى المحلي والدولي مؤخرًا وقدرته على كسر العديد من الأرقام.

فينيسيوس جونيور

الجناح البرازيلي الشاب، فينيسيوس جونيور، يأتي في وصافة ترتيب أغلى لاعب سيشارك في كأس العالم 2022 بقطر إذ أن قيمته التسويقية تصل إلى 120 مليون يورو، وذلك بعد قدرته على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إضافة إلى أداءه الجيد مع منتخب البرازيل في الآونة الأخيرة.

فيل فودين

ارتفعت قيمة النجم الإنجليزي، فيل فودين، في الاونة الأخيرة بعدما نجح في تقديم أداء أكثر من رائع مع مانشستر سيتي، حيث أن نجم الأسود الثلاثة وصلت قيمته التسويقية إلى 110 مليون يورو.

جمال موسيالا

على الرغم من صغر سنه، إلا أن النجم الألماني الشاب، جمال موسيالا، جاء رابعًا في قائمة الأعلى تسويقيًا بين لاعبي كأس العالم، حيث أن موسيالا ارتفعت قيمته إلى 100 مليون يورو.

بيدري

اللاعب الذي لم يبلغ عامه الـ 20 حتى الآن أصبح واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في الأونة الأخيرة، حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 100 مليون يورو.

جود بيلينجهام

نجح بيلينجهام في شهور قليلة أن يضع اسمه ضمن قائمة الكبار بين لاعبي مونديال قطر 2022، حيث أن جود بيلينجهام وصلت قيمته التسويقية إلى 100 مليون يورو هو الأخر، مع تفائل كبير حول أداءه خلال هذا المونديال، في ظل ترقب كبير من جانب كبار أوروبا لما سيقدمه قبل الصراع عليه في الميركاتو المقبل لخطف خدماته من بوروسيا دورتموند.

فيدي فالفيردي

اقتحم فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد ومنتخب الأوروجواي، قائمة أفضل لاعبي كرة القدم في الأونة الأخيرة، حيث أنه ارتفعت قيمته التسويقية بشكل مفاجئ إلى 100 مليون يورو.

هاري كين

رغم تراجع أسهمه بعض الشيء في الفترة الاخيرة، إلا أن المهاجم الإنجليزي، هاري كين، ما زال متواجد ضمن قائمة الأغلى بالعالم، حيث أنه قيمته التسويقية وصلت إلى 90 مليون يورو.

بوكايو ساكا

نجم أرسنال الشاب، بوكايو ساكا، ولاعب منتخب إنجلترا، جاء تاسعًا ضمن قائمة الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي مونديال قطر، حيث أن قيمته التسويقية وصلت إلى 90 مليون يورو، إذ أنه يسير بخطً ثابتة في الأونة الأخيرة مع، وساهم في مواصلتهم لصدارة البريميرليج حتى التوقف الدولي.

جافي

أحد أصغر اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022، ولكن بعطاءه وقدراته، نجح في احتلال المركز العاشر كأغلى اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 بقطر، حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 90 مليون يورو.