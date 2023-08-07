قبل افتتاح المتحف الكبير.. وزير التعليم العالي ومحافظا القاهرة والجيزة يبحثون تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، في ضوء الإجراءات الحالية للتجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير.

أشار وزير التعليم العالي إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء، جامعتي القاهرة وعين شمس بإعداد خطة لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، بعد الانتهاء من أعمال الإزالات والتوسعات التي تمّت بالطريق.

وأضاف عاشور أن فريق عمل مشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس قام بوضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير،

وذلك في ضوء التجهيز لافتتاحه، خاصة أن الطريق الدائري يُعدّ أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف، موضحًا أنه تم إعداد دراسة متكاملة حول تنفيذ المشروع من خلال فريق العمل المشترك بين الجامعتين.

وتناول الاجتماع عرض النموذج الخاص بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك وفقًا للدراسة المُقدمة من الفريق المشترك من كليتي الهندسة بالجامعتين.

وخلال الاجتماع، عرضت شركة الإنتاج الحربي للاستشارات آخِر تطورات الأعمال التي تم إنجازها، حيث تم اعتماد التصور النهائي لتوزيع الألوان ودرجات الألوان النهائية من قِبل كلية الهندسة،

كما تم الانتهاء من 80% من أعمال الزراعة والري، كما تم الانتهاء من أعمال المحارة، وجارٍ العمل على الدهانات بنسبة تنفيذ بلغت 70%، وبلغت نسبة التنفيذ في إضاءة اللوحات الإعلانية 67%،

بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لوضع اللوحات الإعلانية بجانب الطريق الدائري، كما تم تثبيت اللوحات الدعائية بالواجهات، وتم اعتماد اللوحات التنفيذية، وبلغت نسبة التنفيذ 65%.

شهد الاجتماع حضور اللواء هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية،

والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واللواء ماجد السرتي رئيس شركة الانتاج الحربي للاستشارات، وعدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس.