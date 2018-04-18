قبل افتتاحه.. 35 مليون جنيه خسائر مرتقبة للمتحف المصري الكبير

أحمد شوقي:يتوقع أن يتكبد المتحف المصري الكبير خسائر بقيمة 35 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019؛ وفق ما ينص عليه مشروع الموازنة العامة للدولة.يأتي ذلك رغم أنه لم يتم افتتاح المتحف بعد؛ حيث يتوقع افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بداية 2019 وفق ما صرح بع وزير الآثار د. خالد العنا

أحمد شوقي:

يتوقع أن يتكبد المتحف المصري الكبير خسائر بقيمة 35 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019؛ وفق ما ينص عليه مشروع الموازنة العامة للدولة.

يأتي ذلك رغم أنه لم يتم افتتاح المتحف بعد؛ حيث يتوقع افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بداية 2019 وفق ما صرح بع وزير الآثار د. خالد العناني خلال يناير الماضي؛ على هامش فعاليات نقل تمثال رمسيس الثاني إلى “البهو العظيم” بالمتحف الواقع بالرماية في محافظة الجيزة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المرتقبة للمتحف المصري الكبير تبلغ مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

ويقع المتحف المصري الكبير على بمنطقة غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة. ويتوقع أن يكون أكبر متحف للآثار في العالم ليسع 5 ملايين زائر سنويًا، وسيضم مباني للخدمات التجارية والترفيهية ومركزًا للترميم وحديقة متحفية سيزرع بها أشجار كانت معروفة لدى المصريين القدماء.