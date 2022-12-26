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قبل احتفالات «الكريسماس».. ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

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في منطقة الجمالية.

قبل احتفالات «الكريسماس».. ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة
أماني عوض

أماني عوض

2:46 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة شخص في محافظة القاهرة بقصد الإتجار قبل احتفالات الكريسماس، وذلك عقب كشف معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، عن تجارة مالك مخزن في المنطقة بالألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وُعثر بداخل المخزن المشار إليه على 22 كرتونة بداخلهم ألعاب نارية، بإجمالي 750 ألف قطعة ألعاب نارية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جريدة المال

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

أماني عوض

أماني عوض

2:46 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22