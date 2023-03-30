قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار

سجل متوسط سعر

سعر الدولار اليوم

، 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك قبل ساعات قليلة، من إعلان قرار لجنة السياسة النقدية؛ لبحث وحسم مصير أسعار الفائدة، في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري 2023.

وسجل سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث لـ أسعار صرف البنك المركزي.

وسجل أعلى سعر شراء للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 30.90 جنيه، بينما سجل سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في البنوك التالية: كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبو ظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار اليوم

وقالت وكالة رويترز، إن سعر الدولار سجل ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس إذ ساعد انحسار المخاوف حيال القطاع المصرفي على زيادة الإقبال على المخاطرة، فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ لمكافحة التضخم. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097 % إلى 102.73، بعد ارتفاعه 0.19 % الليلة الماضية.