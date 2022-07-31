قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 .. تعرف على نسب نجاح العام الماضي

تعتزم وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، نهاية الأسبوع الجاري .

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وسيتم إعلان الشهادة الثانوية 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط الإلكتروني التالي:

https://moe.gov.eg/

وفي هذا السياق تعرض «المال» تقريرا حول نسب نجاح العام الماضي قبل إعلان الصف الثالث الثانوي 2022.

الثانوية العامة

تعرف على نسب نجاح العام الماضي

وبلغت نسب نجاح العام الماضي للثانوية العامة، في شعبة علمي علوم 76%، في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.

وطبقا لنتيجة الثانوية العامة العام الماضي تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة ، و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة، فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

نتيجة الثانوية العامة

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول اي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالبا على نسب من 90% إلى 95% .

وخلال العام الماضي حصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85% .

جدير بالذكر ـن عدد الطلاب الثانوية العامة 2022 بلغ نحو 707 ألف و992 طالب منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .