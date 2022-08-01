قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على أسعار الجامعات الخاصة 2022

أعلن عدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية عن خطة أسعار المصروفات للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

ورصدت المال أسعار الجامعات الخاصة 2022 ، لطلاب الثانوية العامة المصرية.

أسعار الجامعات الخاصة 2022: طب الأسنان تصل 200 ألف جنيه

وطبقا للأسعار المعلنة حتى الآن والتي تضم 16 جامعة تراوحت مصروفات كلية الطب ما بين 120 إلى 178 ألف جنيه.

هذا بخلاف المصروفات الإدارية المختلفة ورسوم الالتحاق وتأمين المعامل.

وتراوحت أسعار الجامعات الخاصة 2022 ، لكلية طب الأسنان مابين 99 ألف جنيه وصولا إلى 200 ألف جنيه رسوما سنوية فقط دون احتساب المصروفات الإدارية الأخرى.

أسعار الجامعات الخاصة 2022 :

وتراوحت مصروفات كليات الصيدلة مابين 80 وحتي 135 ألفا ، والعلاج الطبيعي ما بين 69 حتى 122 ألف جنيه ، والهندسة من 64 ألف وحتي 160 ألف جنيه .

أسعار كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب مابين 42 إلى 130 ألف جنيه

أما كليات علوم الحاسب والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي فتراوحت الرسوم الدراسية فيها لما بين 42 ألفا وحتى 130 ألف جنيه .

وفيما يتعلق بكليات الشعبة الأدبية فجاءت أسعار كليات الإعلام مابين 35 ألفا حتى 140 ألف جنيه ، والاقتصاد والعلوم السياسية وعلوم الإدارة مابين 30 ألفا وحتى 145 ألف جنيه ، وكليات اللغات والترجمة مابين 25 ألفا وحتى 66 ألف جنيه.

أسعار الجامعات الخاصة 2022

ولم يحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حتى الآن آليات التقديم والقبول للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 ، والحدود الدنيا للقبول بالكليات .

يذكر أن وزارة التعليم العالي بدأت العام الماضي بتطبيق نظام التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة بديلا عن التقديم المباشر بالكليات.

وذلك من من خلال منصة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة على الرابط التالي :

-ahttp://cpnu-admission.edu.e

ويتيح نظام التنسيق الإلكتروني للطالب، التعرف على التخصصات المختلفة بكافة الجامعات الخاصة، والأعداد المقررة لها، وكذلك معرفة الرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح – إن وجد.

وخفض مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة العام الماضي على خلفية انخفاض مجاميع الثانوية العامة .

الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة العام الماضي

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالكليات بواقع 87% لكليات الطب بالجامعات لخاصة ، و 85% بالأهلية و 83% بالملك سلمان، وطب الأسنان 85% للخاصة و80% للأهلية ، و 78% للملك سلمان .

وبلغ الحد الأدني لكلية العلاج الطبيعي وصيدلة بالجامعات الخاصة 83% والأهلية 80% ، والملك سلمان 78% ، والطب البيطري بواقع 77% للخاصة والأهلية 75%، الملك سلمان 73%.

أما كليات الهندسة فبلغ الحد الأدنى للتقدم فب الجامعات الخاصة 75% ، والأهلية 70%، والملك سلمان 68% ، والحاسبات ومعلومات 68% للخاصة والأهلية 65%، والملك سلمان 63%.

وفيما يتعلق بكليات تكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية جاء الحد الأدني للتقدم في الجامعات الخاصة 65% والأهلية 60%، والملك سلمان 58% .

وكليات الفنون التطبيقية 64% للخاصة والأهلية 60% ، والملك سلمان 58% ، وكليات العلوم الأساسية 60% للخاصة والأهلية 58% ، الملك سلمان 58%.

وحدد المجلس العام الماضي الحد الأدنى للتقدم في كليات الإعلام ، اللغات والترجمة 60% في الجامعات للخاصة ، و55% للأهلية والملك سلمان .

وكليات التربية والحقوق الزراعة والتمريض 55% للجامعات الخاصة، الأهلية والملك سلمان .

وتضم قائمة الجامعات الخاصة كلا من: ” مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية.

وكذلك 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، البريطانية، وسيناء فرعي ” العريش والقنطرة” .

بالإضافة إلي جامعات فاروس، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام ، الصالحية الجديدة ، بدر بأسيوط “.

فيما تضم قائمة الجامعات الأهلية الخاصة كلا من جامعة النيل والجامعة الفرنسة ، المصرية للتعليم الإلكتروني .

وكذلك جامعة الملك سلمان ، العلمين الدولية ، الجلالة ، المنصورة الجديدة ومصر المعلوماتية.

125 ألف جنيه مصروفات كلية الطب جامعة 6 أكتوبر

جامعة 6 أكتوبر الرسوم الطب والجراحة 125 الصيدلة الاكلينيكية 95 الصيدلة الدوائية 85 العلاج الطبيعي 70 تكنولوجيا العلوم الطبية 40 طب الاسنان 100 التمريض 25 الهندسة 60 نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 الفنون التطبيقية 40 اللغات والترجمة – انجليزي 30 اللغات والترجمة – باقي الاقسام 25 الاعلام 35 التربية – رياض أطفال ، خاصة ، علم النفس 20 التربية – عربي ، انجليزي ،حاسب آلي ، ألماني 25 السياحة والفنادق 20 الاقتصاد – عربي 30 الاقتصاد – انجليزي 40

مصروفات الطب البشري تصل ل 175 الف بجامعة النهضة

جامعة النهضة المصروفات للفصل الدراسي الواحد الطب البشري 87.500 طب الفم والاسنان 64.500 الصيدلة 49.500 علاج طبيعي 44.500 هندسة 34.100 علوم الحاسب 24 الاعلام والعلاقات العامة 22.500 ادارة الاعمال – عربي 13.500 ادارة الاعمال – انجليزي 22.300

الصيدلة تتراوح بين 108 إلى 120 ألف جنيه بجامعة سينا

جامعة سيناء فرع العريش المصروفات الصيدلة 108.045 الاسنان 155.710 الهندسة 62.206 IT 41.490 تجارة 52.710 اعلام عربي 52.710

جامعة سيناء فرع القنطرة المصروفات الصيدلة 120.499 الاسنان 162.595 العلاج الطبيعي 117.195 الهندسة 69.030 IT 53.730 الاعمال 51.652 اعلام عربي 45.162 اعلام E 50.441

125 ألف جنيه مصروفات طب الأسنان بجامعة دراية

جامعة دراية المصروفات طب الفم والاسنان 125 الصيدلة 93.500 علاج طبيعي 85 ادارة اعمال 40

90 ألف جنيه للعلاج الطبيعي بجامعة السلام

جامعة السلام المصروفات طب الفم والاسنان 145 العلاج الطبيعي 90

120 ألف جنيه مصروفات الطب بالجامعة الحديثة

الجامعة الحديثة المصروفات الطب 120 الذكاء الاصطناعي 46 الهندسة 46 العلاج الطبيعي 69 الصيدلة 80 التمريض 35 الاعلام 42 الاسنان 99 الادارة 42

العلاج الطبيعي يتخطى 100000ألف جنيه بجامعة هليوبوليس

جامعة هليوبوليس المصروفات الصيدلة 115.275 الهندسة 74.475 ادارة الاعمال والاقتصاد 63.775 العلاج الطبيعي 100.265 الزراعة الحيوية 53.075

52 ألف جنيه مصروفات كلية الاقتصاد جامعة المستقبل

جامعة المستقبل المصروفات الصيدلة 106 الف + 1550 $ طب الفم والاسنان 166 الف + 1550$ الهندسة والتكنولوجيا 65 الف + 1550 $ الاقتصاد والعلوم السياسية 52 الف + 1550 $ التجارة وادارة الاعمال 57 الف + 1550 $ الحاسبات وتقنية المعلومات 57 الف + 1550 $

48 ألف جنيه تكلفة دراسة الذكاء الاصطناعي بالجامعة الروسية

الجامعة الروسية المصروفات طب الفم والاسنان 114 الصيدلة الدوائية 82 الصيدلة الاكلينيكية 89 الهندسة 60 الحوسبة المتقدمة “الذكاء الاصطناعي ، علوم البيانات” 48 ادارة الاعمال، علوم الاقتصاد، علوم المحاسبة، العلوم السياسية، تكنولوجيا معلومات الاعمال المهنية 42

94 ألف جنيه مصروفات كلية الإعلام بجامعة MIU

جامعة مصر الدولية MIU المصروفات الرسوم الادارية الالسن 66 11 ادارة الاعمال والتجارة الخارجية 94 15 علوم الحاسب 86 11 طب الفم والاسنان 174 18 الهندسة 86 12 الاعلام 94 15 الصيدلة الدوائية 104 12 الصيدلة الاكلينيكية 104 12

200 ألف جنيه رسوم طب الأسنان الجامعة البريطانية

الجامعة البريطانية الرسوم طب الاسنان 200 الفنون والتصميم 160 الاعلام 140 الآداب والعلوم الانسانية – صيني 67 الآداب والعلوم الانسانية – انجليزي 99 الآداب والعلوم الانسانية – علم النفس 115 الاقتصاد والعلوم السياسية 145 الهندسة 160 هندسة الطاقة والبيئة 130 المعلومات وعلوم الحاسب 130 القانون 105 التمريض 48 الصيدلة الدوائية 125 الصيدلة الاكلينيكية 135

كلية الطب جامعة الدلتا تصل إلى 178 ألف جنيه

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا المصروفات الطب 178 طب الاسنان 145 الصيدلة الدوائية 105 الصيدلة الاكلينيكة 112 علاج طبيعي 89 علوم التطبيقية الصحية 48 الهندسة 50 الذكاء الاصطناعي 42 ادارة الاعمال 35 الاداب 30

182 ألفا أعلى سعر لكلية طب الأسنان جامعة MSA

أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA الفئة المصروفات

طب الفم والاسنان A 154.7 B 163.8 C 182

العلاج الطبيعي A 85.4 B 97.6 C 122

الصيدلة A 85.4 B 97.6 C 122

التكنولوجيا الحيوية A 71.4 B 81.6 C 102

كلية الهندسة A 65.8 B 75.2 C 94

علوم الحاسب A 55.3 B 63.2 C 79

كلية فنون وتصميم A 65.8 B 75.2 C 94 كلية علوم الادارة A 59.85 B 68.4 C 85.5 كلية الاعلام A 59.85 B 68.4 C 85.5 كاية اللغات والترجمة A 43.7 B 50 C 62.5

ثانيا الجامعات الأهلية الخاصة

جامعة العلمين المصروفات للتريم الواحد برنامج الادارة 23 برنامج العلوم الاساسية المتقدمة 24 مجال الفنون والتصميم 24.5 مجال العلوم الهندسية 34.5 علوم وهندسة الحاسب 34.5 طب الاسنان 48.5 العلوم الصيدلانية 42.5 الصحة العامة 30