قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على أسعار الجامعات الخاصة 2022

أعلن عدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية عن خطة أسعار المصروفات للعام الدراسي الجديد 2022-2023.
ورصدت المال أسعار الجامعات الخاصة 2022 ، لطلاب الثانوية العامة المصرية.
أسعار الجامعات الخاصة 2022: طب الأسنان تصل 200 ألف جنيه
وطبقا للأسعار المعلنة حتى الآن والتي تضم 16 جامعة تراوحت مصروفات كلية الطب ما بين 120 إلى 178 ألف جنيه.
هذا بخلاف المصروفات الإدارية المختلفة ورسوم الالتحاق وتأمين المعامل.
وتراوحت أسعار الجامعات الخاصة 2022 ، لكلية طب الأسنان مابين 99 ألف جنيه وصولا إلى 200 ألف جنيه رسوما سنوية فقط دون احتساب المصروفات الإدارية الأخرى.
أسعار الجامعات الخاصة 2022 :
وتراوحت مصروفات كليات الصيدلة مابين 80 وحتي 135 ألفا ، والعلاج الطبيعي ما بين 69 حتى 122 ألف جنيه ، والهندسة من 64 ألف وحتي 160 ألف جنيه .
أسعار كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب مابين 42 إلى 130 ألف جنيه
أما كليات علوم الحاسب والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي فتراوحت الرسوم الدراسية فيها لما بين 42 ألفا وحتى 130 ألف جنيه .
وفيما يتعلق بكليات الشعبة الأدبية فجاءت أسعار كليات الإعلام مابين 35 ألفا حتى 140 ألف جنيه ، والاقتصاد والعلوم السياسية وعلوم الإدارة مابين 30 ألفا وحتى 145 ألف جنيه ، وكليات اللغات والترجمة مابين 25 ألفا وحتى 66 ألف جنيه.
ولم يحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حتى الآن آليات التقديم والقبول للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 ، والحدود الدنيا للقبول بالكليات .
يذكر أن وزارة التعليم العالي بدأت العام الماضي بتطبيق نظام التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة بديلا عن التقديم المباشر بالكليات.
وذلك من من خلال منصة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة على الرابط التالي :
ويتيح نظام التنسيق الإلكتروني للطالب، التعرف على التخصصات المختلفة بكافة الجامعات الخاصة، والأعداد المقررة لها، وكذلك معرفة الرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح – إن وجد.
وخفض مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة العام الماضي على خلفية انخفاض مجاميع الثانوية العامة .
الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة العام الماضي
وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالكليات بواقع 87% لكليات الطب بالجامعات لخاصة ، و 85% بالأهلية و 83% بالملك سلمان، وطب الأسنان 85% للخاصة و80% للأهلية ، و 78% للملك سلمان .
وبلغ الحد الأدني لكلية العلاج الطبيعي وصيدلة بالجامعات الخاصة 83% والأهلية 80% ، والملك سلمان 78% ، والطب البيطري بواقع 77% للخاصة والأهلية 75%، الملك سلمان 73%.
أما كليات الهندسة فبلغ الحد الأدنى للتقدم فب الجامعات الخاصة 75% ، والأهلية 70%، والملك سلمان 68% ، والحاسبات ومعلومات 68% للخاصة والأهلية 65%، والملك سلمان 63%.
وفيما يتعلق بكليات تكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية جاء الحد الأدني للتقدم في الجامعات الخاصة 65% والأهلية 60%، والملك سلمان 58% .
وكليات الفنون التطبيقية 64% للخاصة والأهلية 60% ، والملك سلمان 58% ، وكليات العلوم الأساسية 60% للخاصة والأهلية 58% ، الملك سلمان 58%.
وحدد المجلس العام الماضي الحد الأدنى للتقدم في كليات الإعلام ، اللغات والترجمة 60% في الجامعات للخاصة ، و55% للأهلية والملك سلمان .
وكليات التربية والحقوق الزراعة والتمريض 55% للجامعات الخاصة، الأهلية والملك سلمان .
وتضم قائمة الجامعات الخاصة كلا من: ” مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية.
وكذلك 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، البريطانية، وسيناء فرعي ” العريش والقنطرة” .
بالإضافة إلي جامعات فاروس، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام ، الصالحية الجديدة ، بدر بأسيوط “.
فيما تضم قائمة الجامعات الأهلية الخاصة كلا من جامعة النيل والجامعة الفرنسة ، المصرية للتعليم الإلكتروني .
وكذلك جامعة الملك سلمان ، العلمين الدولية ، الجلالة ، المنصورة الجديدة ومصر المعلوماتية.
125 ألف جنيه مصروفات كلية الطب جامعة 6 أكتوبر
|جامعة 6 أكتوبر
|الرسوم
|الطب والجراحة
|125
|الصيدلة الاكلينيكية
|95
|الصيدلة الدوائية
|85
|العلاج الطبيعي
|70
|تكنولوجيا العلوم الطبية
|40
|طب الاسنان
|100
|التمريض
|25
|الهندسة
|60
|نظم المعلومات وعلوم الحاسب
|35
|الفنون التطبيقية
|40
|اللغات والترجمة – انجليزي
|30
|اللغات والترجمة – باقي الاقسام
|25
|الاعلام
|35
|التربية – رياض أطفال ، خاصة ، علم النفس
|20
|التربية – عربي ، انجليزي ،حاسب آلي ، ألماني
|25
|السياحة والفنادق
|20
|الاقتصاد – عربي
|30
|الاقتصاد – انجليزي
|40
مصروفات الطب البشري تصل ل 175 الف بجامعة النهضة
|جامعة النهضة
|المصروفات للفصل الدراسي الواحد
|الطب البشري
|87.500
|طب الفم والاسنان
|64.500
|الصيدلة
|49.500
|علاج طبيعي
|44.500
|هندسة
|34.100
|علوم الحاسب
|24
|الاعلام والعلاقات العامة
|22.500
|ادارة الاعمال – عربي
|13.500
|ادارة الاعمال – انجليزي
|22.300
الصيدلة تتراوح بين 108 إلى 120 ألف جنيه بجامعة سينا
|جامعة سيناء فرع العريش
|المصروفات
|الصيدلة
|108.045
|الاسنان
|155.710
|الهندسة
|62.206
|IT
|41.490
|تجارة
|52.710
|اعلام عربي
|52.710
|جامعة سيناء فرع القنطرة
|المصروفات
|الصيدلة
|120.499
|الاسنان
|162.595
|العلاج الطبيعي
|117.195
|الهندسة
|69.030
|IT
|53.730
|الاعمال
|51.652
|اعلام عربي
|45.162
|اعلام E
|50.441
125 ألف جنيه مصروفات طب الأسنان بجامعة دراية
|جامعة دراية
|المصروفات
|طب الفم والاسنان
|125
|الصيدلة
|93.500
|علاج طبيعي
|85
|ادارة اعمال
|40
90 ألف جنيه للعلاج الطبيعي بجامعة السلام
|جامعة السلام
|المصروفات
|طب الفم والاسنان
|145
|العلاج الطبيعي
|90
120 ألف جنيه مصروفات الطب بالجامعة الحديثة
|الجامعة الحديثة
|المصروفات
|الطب
|120
|الذكاء الاصطناعي
|46
|الهندسة
|46
|العلاج الطبيعي
|69
|الصيدلة
|80
|التمريض
|35
|الاعلام
|42
|الاسنان
|99
|الادارة
|42
العلاج الطبيعي يتخطى 100000ألف جنيه بجامعة هليوبوليس
|جامعة هليوبوليس
|المصروفات
|الصيدلة
|115.275
|الهندسة
|74.475
|ادارة الاعمال والاقتصاد
|63.775
|العلاج الطبيعي
|100.265
|الزراعة الحيوية
|53.075
52 ألف جنيه مصروفات كلية الاقتصاد جامعة المستقبل
|جامعة المستقبل
|المصروفات
|الصيدلة
|106 الف + 1550 $
|طب الفم والاسنان
|166 الف + 1550$
|الهندسة والتكنولوجيا
|65 الف + 1550 $
|الاقتصاد والعلوم السياسية
|52 الف + 1550 $
|التجارة وادارة الاعمال
|57 الف + 1550 $
|الحاسبات وتقنية المعلومات
|57 الف + 1550 $
48 ألف جنيه تكلفة دراسة الذكاء الاصطناعي بالجامعة الروسية
|الجامعة الروسية
|المصروفات
|طب الفم والاسنان
|114
|الصيدلة الدوائية
|82
|الصيدلة الاكلينيكية
|89
|الهندسة
|60
|الحوسبة المتقدمة “الذكاء الاصطناعي ، علوم البيانات”
|48
|ادارة الاعمال، علوم الاقتصاد، علوم المحاسبة، العلوم السياسية، تكنولوجيا معلومات الاعمال المهنية
|42
94 ألف جنيه مصروفات كلية الإعلام بجامعة MIU
|جامعة مصر الدولية MIU
|المصروفات
|الرسوم الادارية
|الالسن
|66
|11
|ادارة الاعمال والتجارة الخارجية
|94
|15
|علوم الحاسب
|86
|11
|طب الفم والاسنان
|174
|18
|الهندسة
|86
|12
|الاعلام
|94
|15
|الصيدلة الدوائية
|104
|12
|الصيدلة الاكلينيكية
|104
|12
200 ألف جنيه رسوم طب الأسنان الجامعة البريطانية
|الجامعة البريطانية
|الرسوم
|طب الاسنان
|200
|الفنون والتصميم
|160
|الاعلام
|140
|الآداب والعلوم الانسانية – صيني
|67
|الآداب والعلوم الانسانية – انجليزي
|99
|الآداب والعلوم الانسانية – علم النفس
|115
|الاقتصاد والعلوم السياسية
|145
|الهندسة
|160
|هندسة الطاقة والبيئة
|130
|المعلومات وعلوم الحاسب
|130
|القانون
|105
|التمريض
|48
|الصيدلة الدوائية
|125
|الصيدلة الاكلينيكية
|135
كلية الطب جامعة الدلتا تصل إلى 178 ألف جنيه
|جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
|المصروفات
|الطب
|178
|طب الاسنان
|145
|الصيدلة الدوائية
|105
|الصيدلة الاكلينيكة
|112
|علاج طبيعي
|89
|علوم التطبيقية الصحية
|48
|الهندسة
|50
|الذكاء الاصطناعي
|42
|ادارة الاعمال
|35
|الاداب
|30
182 ألفا أعلى سعر لكلية طب الأسنان جامعة MSA
|أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA
|الفئة
|المصروفات
طب الفم والاسنان
|A
|154.7
|B
|163.8
|C
|182
العلاج الطبيعي
|A
|85.4
|B
|97.6
|C
|122
الصيدلة
|A
|85.4
|B
|97.6
|C
|122
التكنولوجيا الحيوية
|A
|71.4
|B
|81.6
|C
|102
كلية الهندسة
|A
|65.8
|B
|75.2
|C
|94
علوم الحاسب
|A
|55.3
|B
|63.2
|C
|79
كلية فنون وتصميم
|A
|65.8
|B
|75.2
|C
|94
|كلية علوم الادارة
|A
|59.85
|B
|68.4
|C
|85.5
|كلية الاعلام
|A
|59.85
|B
|68.4
|C
|85.5
|كاية اللغات والترجمة
|A
|43.7
|B
|50
|C
|62.5
ثانيا الجامعات الأهلية الخاصة
|جامعة العلمين
|المصروفات للتريم الواحد
|برنامج الادارة
|23
|برنامج العلوم الاساسية المتقدمة
|24
|مجال الفنون والتصميم
|24.5
|مجال العلوم الهندسية
|34.5
|علوم وهندسة الحاسب
|34.5
|طب الاسنان
|48.5
|العلوم الصيدلانية
|42.5
|الصحة العامة
|30
|جامعة النيل
|الفئة
|المصروفات
|الهندسة والعلوم التطبيقية
|اكثر من 90%
|66.604
|85% : 90%
|80.876
|اقل من 85%
|95.148
|تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب
|اكثر من 85%
|54.723
|75% : 85%
|66.450
|أقل من 75%
|78.176
|ادارة الاعمال
|أكثر من 85%
|50.120
|75% : 85%
|60.860
|أقل من 75%
|71.600
التكنولوجيا الحيوية
|اكثر من 85%
|48.703
|75% : 85%
|59.140
|أقل من 75%
|69.576