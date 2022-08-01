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قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على أسعار الجامعات الخاصة 2022

تراوحت مصروفات كلية الطب ما بين 120 إلى 178 ألف جنيه

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على أسعار الجامعات الخاصة 2022
جهاد سالم

جهاد سالم

2:04 م, الأثنين, 1 أغسطس 22

أعلن عدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية عن خطة أسعار المصروفات للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

ورصدت المال أسعار الجامعات الخاصة 2022 ، لطلاب الثانوية العامة المصرية.

أسعار الجامعات الخاصة 2022: طب الأسنان تصل 200 ألف جنيه

وطبقا للأسعار المعلنة حتى الآن والتي تضم 16 جامعة تراوحت مصروفات كلية الطب ما بين 120 إلى 178 ألف جنيه.

هذا بخلاف المصروفات الإدارية المختلفة ورسوم الالتحاق وتأمين المعامل.

وتراوحت أسعار الجامعات الخاصة 2022 ، لكلية طب الأسنان مابين 99 ألف جنيه وصولا إلى 200 ألف جنيه رسوما سنوية فقط دون احتساب المصروفات الإدارية الأخرى.

أسعار الجامعات الخاصة 2022 :

وتراوحت مصروفات كليات الصيدلة مابين 80 وحتي 135 ألفا ، والعلاج الطبيعي ما بين 69 حتى 122 ألف جنيه ، والهندسة من 64 ألف وحتي 160 ألف جنيه .

أسعار كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب مابين 42 إلى 130 ألف جنيه

أما كليات علوم الحاسب والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي فتراوحت الرسوم الدراسية فيها لما بين 42 ألفا وحتى 130 ألف جنيه .

وفيما يتعلق بكليات الشعبة الأدبية فجاءت أسعار كليات الإعلام مابين 35 ألفا حتى 140 ألف جنيه ، والاقتصاد والعلوم السياسية وعلوم الإدارة مابين 30 ألفا وحتى 145 ألف جنيه ، وكليات اللغات والترجمة مابين 25 ألفا وحتى 66 ألف جنيه.

الجامعات الخاصة
أسعار الجامعات الخاصة 2022

ولم يحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حتى الآن آليات التقديم والقبول للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 ، والحدود الدنيا للقبول بالكليات .

يذكر أن وزارة التعليم العالي بدأت العام الماضي بتطبيق نظام التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة بديلا عن التقديم المباشر بالكليات.

وذلك من من خلال منصة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة على الرابط التالي :

-ahttp://cpnu-admission.edu.e

ويتيح نظام التنسيق الإلكتروني للطالب، التعرف على التخصصات المختلفة بكافة الجامعات الخاصة، والأعداد المقررة لها، وكذلك معرفة الرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح – إن وجد.

وخفض مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة العام الماضي على خلفية انخفاض مجاميع الثانوية العامة .

الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة العام الماضي

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالكليات بواقع 87% لكليات الطب بالجامعات لخاصة ، و 85% بالأهلية و 83% بالملك سلمان، وطب الأسنان 85% للخاصة و80% للأهلية ، و 78% للملك سلمان .

وبلغ الحد الأدني لكلية العلاج الطبيعي وصيدلة بالجامعات الخاصة 83% والأهلية 80% ، والملك سلمان 78% ، والطب البيطري بواقع 77% للخاصة والأهلية 75%، الملك سلمان 73%.

أما كليات الهندسة فبلغ الحد الأدنى للتقدم فب الجامعات الخاصة 75% ، والأهلية 70%، والملك سلمان 68% ، والحاسبات ومعلومات 68% للخاصة والأهلية 65%، والملك سلمان 63%.

وفيما يتعلق بكليات تكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية جاء الحد الأدني للتقدم في الجامعات الخاصة 65% والأهلية 60%، والملك سلمان 58% .

وكليات الفنون التطبيقية 64% للخاصة والأهلية 60% ، والملك سلمان 58% ، وكليات العلوم الأساسية 60% للخاصة والأهلية 58% ، الملك سلمان 58%.

وحدد المجلس العام الماضي الحد الأدنى للتقدم في كليات الإعلام ، اللغات والترجمة 60% في الجامعات للخاصة ، و55% للأهلية والملك سلمان .

وكليات التربية والحقوق الزراعة والتمريض 55% للجامعات الخاصة، الأهلية والملك سلمان .

وتضم قائمة الجامعات الخاصة كلا من: ” مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية.

وكذلك 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، البريطانية، وسيناء فرعي ” العريش والقنطرة” .

بالإضافة إلي جامعات فاروس، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام ، الصالحية الجديدة ، بدر بأسيوط “.

فيما تضم قائمة الجامعات الأهلية الخاصة كلا من جامعة النيل والجامعة الفرنسة ، المصرية للتعليم الإلكتروني .

وكذلك جامعة الملك سلمان ، العلمين الدولية ، الجلالة ، المنصورة الجديدة ومصر المعلوماتية.

125 ألف جنيه مصروفات كلية الطب جامعة 6 أكتوبر

جامعة 6 أكتوبرالرسوم
الطب والجراحة125
الصيدلة الاكلينيكية 95
الصيدلة الدوائية 85
العلاج الطبيعي 70
تكنولوجيا العلوم الطبية40
طب الاسنان100
التمريض25
الهندسة 60
نظم المعلومات وعلوم الحاسب35
الفنون التطبيقية40
اللغات والترجمة – انجليزي30
اللغات والترجمة – باقي الاقسام25
الاعلام35
التربية – رياض أطفال ، خاصة ، علم النفس20
التربية – عربي ، انجليزي ،حاسب آلي ، ألماني25
السياحة والفنادق 20
الاقتصاد – عربي30
الاقتصاد – انجليزي40

مصروفات الطب البشري تصل ل 175 الف بجامعة النهضة

جامعة النهضة المصروفات للفصل الدراسي الواحد
الطب البشري87.500
طب الفم والاسنان64.500
الصيدلة49.500
علاج طبيعي44.500
هندسة34.100
علوم الحاسب24
الاعلام والعلاقات العامة22.500
ادارة الاعمال – عربي 13.500
ادارة الاعمال – انجليزي22.300

الصيدلة تتراوح بين 108 إلى 120 ألف جنيه بجامعة سينا

جامعة سيناء فرع العريشالمصروفات
الصيدلة108.045
الاسنان155.710
الهندسة62.206
IT41.490
تجارة52.710
اعلام عربي52.710
جامعة سيناء فرع القنطرة المصروفات
الصيدلة120.499
الاسنان162.595
العلاج الطبيعي117.195
الهندسة69.030
IT53.730
الاعمال51.652
اعلام عربي45.162
اعلام E50.441

125 ألف جنيه مصروفات طب الأسنان بجامعة دراية

جامعة درايةالمصروفات 
طب الفم والاسنان 125
الصيدلة93.500
علاج طبيعي85
ادارة اعمال40

90 ألف جنيه للعلاج الطبيعي بجامعة السلام

جامعة السلامالمصروفات
طب الفم والاسنان 145
العلاج الطبيعي90

120 ألف جنيه مصروفات الطب بالجامعة الحديثة

الجامعة الحديثةالمصروفات
الطب120
الذكاء الاصطناعي46
الهندسة 46
العلاج الطبيعي69
الصيدلة80
التمريض35
الاعلام42
الاسنان 99
الادارة42

العلاج الطبيعي يتخطى 100000ألف جنيه بجامعة هليوبوليس

جامعة هليوبوليسالمصروفات 
الصيدلة 115.275
الهندسة 74.475
ادارة الاعمال والاقتصاد63.775
العلاج الطبيعي100.265
الزراعة الحيوية53.075

52 ألف جنيه مصروفات كلية الاقتصاد جامعة المستقبل

جامعة المستقبلالمصروفات 
الصيدلة 106 الف + 1550 $
طب الفم والاسنان166 الف + 1550$
الهندسة والتكنولوجيا65 الف + 1550 $
الاقتصاد والعلوم السياسية52 الف + 1550 $
التجارة وادارة الاعمال57 الف + 1550 $
الحاسبات وتقنية المعلومات57 الف + 1550 $

48 ألف جنيه تكلفة دراسة الذكاء الاصطناعي بالجامعة الروسية

الجامعة الروسية المصروفات
طب الفم والاسنان114
الصيدلة الدوائية82
الصيدلة الاكلينيكية89
الهندسة 60
الحوسبة المتقدمة “الذكاء الاصطناعي ، علوم البيانات”48
ادارة الاعمال، علوم الاقتصاد، علوم المحاسبة، العلوم السياسية، تكنولوجيا معلومات الاعمال المهنية42

94 ألف جنيه مصروفات كلية الإعلام بجامعة MIU

جامعة مصر الدولية MIUالمصروفاتالرسوم الادارية
الالسن6611
ادارة الاعمال والتجارة الخارجية 9415
علوم الحاسب8611
طب الفم والاسنان17418
الهندسة8612
الاعلام9415
الصيدلة الدوائية10412
الصيدلة الاكلينيكية10412

200 ألف جنيه رسوم طب الأسنان الجامعة البريطانية

الجامعة البريطانية الرسوم
طب الاسنان200
الفنون والتصميم160
الاعلام140
الآداب والعلوم الانسانية – صيني 67
الآداب والعلوم الانسانية – انجليزي99
الآداب والعلوم الانسانية – علم النفس115
الاقتصاد والعلوم السياسية 145
الهندسة 160
هندسة الطاقة والبيئة 130
المعلومات وعلوم الحاسب130
القانون105
التمريض48
الصيدلة الدوائية 125
الصيدلة الاكلينيكية135

كلية الطب جامعة الدلتا تصل إلى 178 ألف جنيه

جامعة  الدلتا للعلوم والتكنولوجياالمصروفات
الطب178
طب الاسنان145
الصيدلة الدوائية105
الصيدلة الاكلينيكة112
علاج طبيعي89
علوم التطبيقية الصحية48
الهندسة50
الذكاء الاصطناعي42
ادارة الاعمال35
الاداب 30

182 ألفا أعلى سعر لكلية طب الأسنان جامعة MSA

أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSAالفئة المصروفات

طب الفم والاسنان		A154.7
B163.8
C182

العلاج الطبيعي		A85.4
B97.6
C122

الصيدلة		A85.4
B97.6
C122

التكنولوجيا الحيوية		A71.4
B81.6
C102

كلية الهندسة		A65.8
B75.2
C94

علوم الحاسب		A55.3
B63.2
C79

كلية فنون وتصميم		A65.8
B75.2
C94
كلية علوم الادارةA59.85
B68.4
C85.5
كلية الاعلامA59.85
B68.4
C85.5
كاية اللغات والترجمةA43.7
B50
C62.5

ثانيا الجامعات الأهلية الخاصة

جامعة العلمين المصروفات للتريم الواحد
برنامج الادارة 23 
برنامج العلوم الاساسية المتقدمة24
مجال الفنون والتصميم 24.5
مجال العلوم الهندسية 34.5
علوم وهندسة الحاسب34.5
طب الاسنان 48.5
العلوم الصيدلانية 42.5
الصحة العامة 30
جامعة النيلالفئة المصروفات
الهندسة والعلوم التطبيقيةاكثر من 90%66.604
85% : 90%80.876
اقل من 85%95.148
تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسباكثر من 85%54.723
75% : 85%66.450
أقل من 75%78.176
ادارة الاعمالأكثر من 85%50.120
75% : 85%60.860
أقل من 75%71.600

التكنولوجيا الحيوية		اكثر من 85% 48.703
75% : 85%59.140
أقل من 75%69.576
جهاد سالم

جهاد سالم

2:04 م, الأثنين, 1 أغسطس 22