اتصالات وتكنولوجيا

قبل إطلاق منصة التواصل TRUTH Social.. ترامب للتكنولوجيا تجمع مليار دولار من المستثمرين

إطلاق منصة التواصل الاجتماعي TRUTH Social فى العام الجديد
أحمد فراج 12:04 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 12:04 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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قالت شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديدة للتواصل الاجتماعي ” مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ” إنها نجحت فى جمع مليار دولار من المستثمرين قبيل الطرح المرتقب لأسهم الشركة في البورصة، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

إطلاق مصة التواصل الاجتماعي TRUTH Social فى العام الجديد

وتعتزم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي تحمل اسم “تروث سوشيال” TRUTH Social في وقت مبكر من العام المقبل.

يأتي هذا في وقت لا يزال فيه ترامب محظوراً من استخدام تويتر وفيسبوك في أعقاب الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونجرس الأمريكي في يناير الماضي.

ترامب : “مبلغ المليار دولار يرسل رسالة مهمة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى”

وقال ترامب إن “مبلغ المليار دولار يرسل رسالة مهمة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مفادها أن الرقابة والتمييز السياسي يجب أن ينتهيا”.

وأضاف “مع توسع الميزانية العمومية لدينا، فإن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ستكون في وضع أقوى للرد على طغيان شركات التقنية الكبرى”.

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وكان ترامب قد أعلن عن خططه لإطلاق تطبيق “تروث سوشيال” في وقت سابق من هذا العام، قائلاً إنه سيتيح المجال للحوار “دون تمييز على أساس المعتقد السياسي”.

شراكة بين ترامب للإعلام والتكنولوجيا و”ديجيتال وورلد أكويزيشن”

وقد عقدت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا اتفاق شراكة مع شركة “ديجيتال وورلد أكويزيشن”، وهي شركة استحواذ بشيك على بياض، في المشروع الجديد.

وقالت الشركتان السبت إنهما جمعتا مليار دولار من “مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية” دون أن تكشفا عن هويتها. وبحسب تقارير، فإن المشروع المشترك لشبكة التواصل الاجتماعي تقدر قيمته الآن بنحو 4 مليارات دولار.

وهذا يؤكد على قدرة الرئيس الأمريكي السابق على اجتذاب دعم مالي قوي على الرغم من الجدل الذي يحيط بفترة رئاسته.

ترامب يتعرض للحظر من أبرز منصات التواصل الاجتماعي

كان ترامب قد تعرض للحظر من أبرز منصات التواصل الاجتماعي بعد هجوم 6 يناير الذي قام به مؤيدوه على مبنى الكونجرس في واشنطن دي سي وسط مخاوف من أن يكون ترامب الذي كان رئيساً في حينه ملهماً للمزيد من العنف.

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وقع ذلك بعد أن أطلق ترامب مزاعم، بدون دليل، حول حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

لقد تجاهلت العديد من الشركات في بورصة وول ستريت الفرصة للاستثمار في المشروع الجديد للرئيس السابق، بحسب وكالة رويترز . لكن بعض صناديق التحوط وشركات الاستثمار العائلية وبعض الأشخاص الأثرياء دعموا المشروع.

وكان لدى ترامب 89 مليون متابع على تويتر و33 مليون على فيسبوك و24.5 مليون على انستجرام في الوقت الذي شهد حظره، بحسب عرض للمعلومات على موقع شركته الإلكتروني. كما أنه أسقط تلميحات بشكل متكرر إلى أنه قد يسعى للتنافس على الرئاسة مرة أخرى في 2024.

الشراكة بين ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة “ديجيتال وورلد أكويزيشن” تجتذب دعوات للتدقيق

واجتذبت الشراكة بين مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة “ديجيتال وورلد أكويزيشن” دعوات للتدقيق.

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ففي الشهر الماضي، طلبت إليزابيث وارين، عضوة مجلس الشيوخ، من لجنة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في عملية الدمج المزمعة تخوفاً من وقوع انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية. وامتنعت اللجنة عن التعليق حول ما إذا كانت تعتزم القيام بأي عمل بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن يتم تدشين منصة “تروث سوشيال” في الربع الأول من العام 2022. وهي المرحلة الأولى من أصل ثلاث مراحل في خطة ترامب الإعلامية، تليها خدمة بالاشتراك للفيديو تحت الطلب تدعى “تي أم تي جي بلاس” ستقدم برامج ترفيهية وإخبارية ونشرات بودكاست، بحسب النشرة الصحفية.

وتضع الشركة تصوراً، من خلال عرض بشرائح على موقعها الإلكتروني، تتنبأ فيه بأنها ستتمكن في نهاية المطاف من منافسة خدمة “ايه دبليو إس كلاود” من أمازون دوت كوم وخدمة جوجل كلاود.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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