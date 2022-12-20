قبل إطلاقها محليا.. هيونداي تكشف عن تصميم كونا الجديدة بالكامل

كشفت شركة هيونداي موتور اليوم الثلاثاء عن تصميم سيارة كونا الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بالكامل من الحجم الصغير قبل إطلاقها محليا في أوائل العام المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

قالت هيونداي في بيان إن السيارة الجديدة هي طراز الجيل الثاني بعد إطلاق النسخة الأولى في يونيو 2017. وستتوفر بأربعة نماذج وهي كهربائية بالكامل ونموذج يعمل بالبنزين، ونموذج بنزين هجين و نموذج إن لاين الرياضية — نموذج إن لاين السوق الكورية، وفقا للشركة.

تقع طرز إن لاين بين علامة “إن” عالية الأداء لشركة هيونداي وعلامة هيونداي التجارية العامة. وتوفر طرز “إن” قدرة كاملة على القيادة اليومية، بينما توفر سيارات “إن لاين” عناصر أداء مستوحاة من سيارات الطراز الأساسي.

وأوضحت هيونداي أن كونا تطورت إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أكبر حجماً لكنها لا تزال تتمحور حول المناطق الحضرية بتصميم أكثر جرأة يقدم وجودًا أكثر ديناميكية على الطريق وتصميم داخلي يركز على راحة السائق.