قبل أيام من قمة «cop27».. محمود محيي الدين : يجب ربط الجانب التنموي بتمويل العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة ربط الجانب التنموي بالتمويل المناخي، خاصة أن غالبية التمويل المناخي لا يزال يعتمد على ميزانيات الدول، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المنخفض من خلال تعبئة الموارد الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالمائدة المستديرة التي استضافتها القاهرة لمجموعة الخبراء رفيعة

المستوى المعنية بإعداد تقرير حول تمويل المناخ بتكليف من الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى المناخ COP27 وCOP26، بحضور السيد السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر COP27 وممثلي عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، حيث ناقشت الجلسة مسوَّدة التقرير الذي أعدَّته المجموعة.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأشاد بالسياسات التمويلية الميسَّرة للوكالة الدولية للتنمية باعتبارها من أكثر الآليات فاعلية لتقديم التمويل،

منوهًا بأنه يمكن توسيع نطاق تلك السياسات الميسَّرة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أبرز محيي الدين أهمية تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة، علاوة على دعم أسواق الكربون.

خلال الجلسة، أكد السفير وائل أبو المجد، المُمثل الخاص لرئيس مؤتمر “COP27″، الأهمية التي تُوليها الرئاسة المصرية للمؤتمر لملف تمويل المناخ والحاجة إلى جذب تريليونات من الدولارات لدعم تمويل المناخ، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أولويات الدول النامية التي تعاني الآثار السلبية لتغير المناخ.

من جانبهما، وجّه كل من الدكتورة فيرا سنونجوي، والدكتور نيك سترن، رئيسا مجموعة الخبراء رفيعة المستوى المستقلة بشأن تمويل المناخ، الشكر إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر “COP27” لاستضافة الاجتماع ولرائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر لدعمه عمل المجموعة،

مشيريْن إلى اهتمام التقرير برصد أبرز الفجوات ذات الصلة بتمويل العمل المناخي وتحديد أسبابها واقتراح توصيات لحشد التمويل اللازم لدعم العمل المناخي،

ومؤكدين الدور الحيوي لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية ككل في المشاركة بقوة؛ ليس فقط في تهيئة الظروف للاستثمار، ولكن أيضًا في العمل على إدارة المخاطر وتقليلها وتقاسمها.

وأشار رئيسا المجموعة إلى حرصهما على تضمين الملاحظات والاقتراحات التى تم طرحها، خلال اجتماع اليوم؛ بغية تأطير مسوَّدة التقرير.

وقد نوّه رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر بانعقاد اجتماع اليوم بين فريق الخبراء ورئيس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء، وذلك في إطار التحضيرات لقمة المناخ المقبلة المزمع عقدها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.