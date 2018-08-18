قبرص تسلم مصر المتهم باختطاف طائرة الإسكندرية

أحمد صبرى نقلت قناة تن عن النيابة العامة أن السلطات القبرصية وافقت على تسليم سيف الدين مصطفى والذى قام باختطاف طائرة مصرية مؤكدة أنها أوفد فريق من الانتربول المصري لاستلام المتهم .وبحسب بيان، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بعرض المتهم سيف الدين مصطف إمام، والمتهم بباختطاف الط

أحمد صبرى

نقلت قناة تن عن النيابة العامة أن السلطات القبرصية وافقت على تسليم سيف الدين مصطفى والذى قام باختطاف طائرة مصرية مؤكدة أنها أوفد فريق من الانتربول المصري لاستلام المتهم .

وبحسب بيان، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بعرض المتهم سيف الدين مصطف إمام، والمتهم بباختطاف الطائرة المصرية في قبرص على النيابة المختصةلاستكمال التحقيقات فيما نسب إليه من وقائع، بعد نجاح الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة لاسترداده من قبرص.



وكانت النيابة العامة قدمت طلبًا بالتسليم الدولي للمتهم للنيابة القبرصية على خلفية اتهامه باختطاف الطائرة المصرية موضوع القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان.



وسبق تقديم النيابة العامة المصرية للطلب لقاءات بين الجانبين المصري والقبرصي، وتبادل المذكرات الخاصة بينهم في هذا الخصوص، وأعقب ذلك صدور حكم من المحكمة العليا القبرصية بالموافقة على الطلب بتسليم المتهم المصري لما ثبت لديها من استقراء المستندات ومذكرات دفاع النيابة العامة المصرية من التزام الجانب المصري والقضاء الجنائي المصري بضمانات المحاكمة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.



وقامت بعثة أمنية من إدارة شرطة الأنتربول المصري بالتوجه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا واستلام المتهم والعودة به إلى القاهرة.