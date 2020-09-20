قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي لإصدار موقف حاسم ضد تركيا في شرق المتوسط

ويتمحور الخلاف بين قبرص وتركيا حول التنقيب في مياه إقليمية مرتبطة بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك

طلب وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيترديس، الأحد، من الاتحاد الاوروبي إلى اظهار دعمه من خلال “موقف حاسم” في شرق المتوسط

وبحسب سكاي نيوز عربية، قال وزير الدفاع القبرصي في تصريحات صحفية، إن على الاتحاد الاوروبي أن يوجه “رسالة حاسمة” إلى تركيا توكد وحدة موقفه حيال أنشطتها غير القانونية في شرق المتوسط.

وأكد الوزير القبرصي أن بلاده تلقت خلال الفترة الماضية العديد من رسائل الدعم والتأييد لموقفها حيال الأزمة، في ظل إجراءات أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.

وقالت تركيا قبل يومين، إنها مددت عمليات سفينتها للمسح الزلزالي “بربروس خير الدين باشا” قبالة ساحل جنوب شرق قبرص حتى 18 أكتوبر المقبل، الأمر الذي أثار رد فعل قبرصي رافض لهذه الخطوة، بحسب سكاي نيوز.

ويتمحور الخلاف بين قبرص وتركيا حول التنقيب في مياه إقليمية مرتبطة بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك.

واحتلت أنقرة شمالي قبرص في عام 1974، ولا تحظى سوى باعتراف أنقرة.