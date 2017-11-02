قبرص تؤيد تسليم مختطف طائرة برج العرب إلى القاهرة

متابعات رفضت المحكمة العليا القبرصية يوم الخميس الطعن المقدم من مختطف طائرة الركاب المصرية ضد قرار تسليمه الى السلطات المصرية .وذكرت إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ( أ ش أ) أن المحكمة العليا أكدت – فى حكم صدر بالاجماع – تأييدها للح

متابعات

رفضت المحكمة العليا القبرصية يوم الخميس الطعن المقدم من مختطف طائرة الركاب المصرية ضد قرار تسليمه الى السلطات المصرية .

وذكرت إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ( أ ش أ) أن المحكمة العليا أكدت – فى حكم صدر بالاجماع – تأييدها للحكم الصادر عن محكمة قبرصية أدنى برفض طلب الدفاع عن المتهم سيف الدين مصطفى بمنع تسليمه الى السلطات المصرية.

وقالت المحكمة العليا إنه ليس هناك أساس قانونى يدعم طلب المتهم بعدم إعادته الى مصر لمثوله أمام القضاء بتهمة الاختطاف.

وكان المتهم سيف الدين مصطفى – البالغ من العمر 60 عاما قد اعترف أمام الادعاء القبرصي بأنه اختطف الطائرة باستخدام حزام ناسف وهمي وحول مسارها إلى قبرص بغرض لم شمل عائلته بعد فراق دام 24 عاما.

