سيـــاســة

قانون العمل الجديد.. النسخة الكاملة للتشريع المرتقب (مستند)

يناقش بجلسة الشيوخ الأحد والاثنين
ياسمين فواز 1:11 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 1:11 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يناقش مجلس الشيوخ، في جلساته العامة المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشروع “قانون العمل الجديد”، والذي يأتي استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما، لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.

قانون العمل الجديد، الذي حصلت “المال” على النسخة الكاملة منه يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

اقرأ أيضا  «مش عايز أدخل في اللعبة دي».. وزير التعليم يثير غضب النواب والحكومة تعتذر

وشهدت مناقشات قانون العمل الجديد ، في اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، شهدت الأسبوع الماضي، مطالب نواب بالمجلس بمنح العامل الحق في العودة للعمل، بالإضافة لحقِّه في التعويض حال أنهى صاحب العمل عقده غير محدد المدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اليوم الثلاثاء، حيث شهد الاجتماع حالة من الجدل اثناء مناقشة المادة (138) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

اقرأ أيضا  مطالب في «الشيوخ» بتشكيل جهة مستقلة مسئولة عن متابعة الوضع السكاني

وتنص المادة المذكورة على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع “فصل تعسفي”، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتنص المادة (138) علي الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخلّ ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

اقرأ أيضا  قبيل احتجاجات مرتقبة اليوم.. قطع خدمات الإنترنت فى الخرطوم

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي

وفيما يلي النسخة الكاملة من مشروع قانون العمل الجديد :

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

النيابة العامة تأمر بضبط المتهم في واقعة التعدي على سيدة ضربًا وتصويرها بالوراق

المال - خاص 11:47 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

عقب صدور قرار بنزع ملكية أراضيهم وعقاراتهم.. طلب في البرلمان لإجراء حوار مع أهالى نزلة السمان

ياسمين فواز 8:59 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

طارق رضوان عن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر: طفرة غير مسبوقة والدولة تحفظ حقوق الإنسان

ياسمين فواز 7:01 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

مدبولي يترأس أول اجتماعات المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

المال - خاص 6:18 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

أبرزها قانون تنظيم الجامعات.. البرلمان يصوت نهائيا على 6 تشريعات جديدة الثلاثاء

ياسمين فواز 5:52 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

أقر178 قانونا و 47 اتفاقية دولية.. حصاد مجلس النواب خلال عام 2021

ياسمين فواز 2:29 م, الخميس, 30 ديسمبر 21