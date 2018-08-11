قانون البناء الجديد ومشكلة الطلاق المبكر أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى : أكبر معمرة من البحيرة فى "هو ده" على المحور يواصل طارق علام فى الحادية عشرة مساءً على قناة المحور فى برنامجه "هو ده" حملته لإسعاد المصريين، ويحقق حلم السيدة ليلى أم شيماء من الجيزة التى احترق محل المكواه التى تمتلكه بعد وفاة زوجها طارق، يقوم بتقديم مشروع المكواه وجهاز الم

رحاب صبحى :



أكبر معمرة من البحيرة فى “هو ده” على المحور

يواصل طارق علام فى الحادية عشرة مساءً على قناة المحور فى برنامجه “هو ده” حملته لإسعاد المصريين، ويحقق حلم السيدة ليلى أم شيماء من الجيزة التى احترق محل المكواه التى تمتلكه بعد وفاة زوجها طارق، يقوم بتقديم مشروع المكواه وجهاز المكواه كامل لإعادة المشروع، وبدايته برعاية ابنها وبنتها وسط فرحة كبيرة من أهالى الجيزة، ثم يلتقى طارق في الفقرة الثانية من البرنامج مع أكبر معمرة من البحيرة الحاجة بثينة ٩٧ عامًا وتحقيق أمنيتها الأخيرة وابنها يقدم مفاجأة بعد عودتها من الأراضى الحجازية وتحقيق رحلة العمرة.

المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس موضوع “مصر النهاردة” على الأولى

يعرض برنامج “مصر النهاردة “على القناة الأولى والفضائية المصرية فى العاشرة مساءً، جهود الدولة في إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

ويستضيف البرنامج الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن إبراهيم سليمان الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.

كما يستضيف البرنامج في فقرته الأولى الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحديث عن تفعيل آليات الرقابة على الأغذية في الأسواق للحفاظ على صحة المصريين.

البرنامج من تقديم ريهام الديب، وأحمد سمير.



مشكلة الطلاق المبكر ببرنامج “من ماسبيرو” على الثانية

يستضيف برنامج “من ماسبيرو” في السابعة مساءً على القناة الثانية والفضائية المصرية، والدكتور ماهر الضبع أستاذ علم النفس الجامعة الأمريكية.

ويدور الحوار عن مشكلة الطلاق المبكر، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل مراكز المشورة قبل الزواج للشباب والأهل من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

البرنامج من تقديم أمنية مكرم، والإعلامي عاطف كامل.

ملف البناء والأحوزة العمرانية فى “على مسؤوليتى” على صدى البلد

يستضيف برنامج “على مسؤوليتى”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد، المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويدور الحوار عن ملف البناء والأحوزة العمرانية وموقف قانون البناء الجديد وقانون التصالح على المبانى والمجهودات التى تبذلها الدولة فى إعادة النسق الحضارى للمحافظات والمدن والقرى.

الأمراض النفسية وكيفية علاجها موضوع “الحياة فى مصر”

يستضيف برنامج “الحياة فى مصر” على قناة الحياة فى السابعة مساءً، الدكتور يحيى الرخاوي استشاري الصحة النفسية، ويدور الحوار عن الأمراض النفسية وكيفية علاجها، والجمال النفسى وعلاقته بالجمال الشكلى.

البرنامج تقديم م كمال ماضى.