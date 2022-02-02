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قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني يصل محطته الأخيرة بمجلس النواب (مستند)

ننشر تقرير لجنة الاسكان بمجلس النواب المقرر مناقشته بجلسة الثلاثاء
ياسمين فواز 7:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 7:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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وصل مشروع قانون الإيجار القديم والذي عدل مسماه لـلإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى”، إلى مرحلته الأخيرة في مجلس النواب، حيث سيناقش تقرير لجنة الإسكان بالمجلس بشأنه في الجلسة العامة الثلاثاء.

ويسري مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني أو كما عدل مسماه لـ”الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد” (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

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قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم

كما يهدف مشروع القانون وفقا لنسخة التقرير الذي حصلت “المال” علي نسخه منه إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

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وقال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أسباب صدور تعديلات قانون الايجار القديم المتعلقة بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية وقصورها على هذه الفئة دون تناولها للشقين السكني والتجاري يعود لطبيعة تعقيدات ملف الايجار القديم وأنه ليس من السهولة واليسر الانتهاء منها دفعة واحدة.

وأوضح أنه بالرغم من أن التعديلات قاصرة فقط على فئة محدودة وهي الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية إلا أن إنجاز هذا الجزء يفتح الباب لفتح ملفات أخرى.

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وفيما يلي النسخة الكاملة لمشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني :

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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