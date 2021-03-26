«قال سيتحدث كمواطن مصري»: رئيس الوزراء يرد على سؤال: إلى متى ستستمر حوادث القطارات؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمحافظة سوهاج، عقب زيارته مصابي حادث تصادم القطارين، حضره وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، ومحافظ سوهاج.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإعراب عن تقديم خالص التعازي لأسر وأهالي الضحايا، الذين توفاهم الله في هذا الحادث الأليم، وكل الدعوات بالشفاء التام للمصابين.

وقال رئيس الوزراء إن الحاث وقع في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، في منطقة الصوامع التي تقع غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ناتجا عن تصادم قطارين، وحصر أعداد المصابين والمتوفين لا يزال قائما حتى هذه اللحظة.

وتابع رئيس الوزراء أنه بمجرد وقوع الحادث الذي علمنا به بعد وقوعه بدقائق معدودة، صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفور بأن تحشد كافة أجهزة الدولة إمكانياتها من أجل التعامل مع تداعيات هذا الحادث، وتقديم كل سبل الرعاية الممكنة للمصابين، مع الإسراع بالوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفعيل غرفة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، وبدأ التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية في الدولة من أجل توجيهها للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وفي الوقت نفسه تحرك عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين ونقل جثامين المتوفين، وتم توجيه جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال جامعة سوهاج لاستقبال جميع الحالات وحشد جميع الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث.

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس السيسي بتوجيه كامل الرعاية الصحية للمصابين، وأنه تم بناء على تعليمات الرئيس تحريك طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة؛ لنقل الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلات جراحية دقيقة، التي قد يتطلب الأمر نقلها إلى القاهرة، ويتم الآن تحديد الحالات التي سيتم نقلها للقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه وصل إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحادث بصحبة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتنمية المحلية، والتضامن، ووزير النقل الذي يتابع ويدير الآن من موقع الحادث عملية إزالة الآثار المترتبة على الحادث، وإعادة تسيير حركة القطارات في هذا المرفق المهم للغاية بالنسبة لنا جميعا.

وأشار مدبولي كذلك إلى قيامه مع الوفد المرافق من الوزراء بزيارة عدد من المستشفيات للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من أنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، حيث تم إجراء عدد من العمليات الجراحية، وهناك حالات أخرى تحت الملاحظة الدقيقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه بعد الاطمئنان على الحالات توجه إلى مقر ديوان المحافظة، وعقد اجتماعا مع الوزراء المرافقين ومحافظ سوهاج؛ لوضع تصور للتعامل مع تداعيات الحادث وآثاره على أسر الضحايا والمصابين.

وتابع مدبولي أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات المالية، التي يتم صرفها عند وقوع مثل هذه الحوادث؛ بحيث سيتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث، ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب، وفقا لدرجة الإصابة التي سيتم إقرارها.

كما أشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت أيضا ضرورة الإسراع بفتح تحقيق فوريّ؛ للوقوف على ملابسات الحادث، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية والفنية المتخصصة.

ولفت إلى أن هذه اللجنة بدأت بالفعل في ممارسة عملها وفور تشكيلها وهي متواجدة بالمحافظة الآن.

وفيما يتعلق بالشق الجنائي، نوه رئيس الوزراء إلى وصول النائب العام إلى المحافظة، وبصحبته فريق من المكتب الفني للنيابة العامة، وبدأوا مباشرة أعمالهم من مكان وقوع الحادث، وبدأت التحقيقات بالفعل، سعيا للتوصل إلى الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.

وقال رئيس الوزراء : نحن الآن بصدد انتظار التحقيقات وما ستتوصل إليه للتعرف على أسباب الحادث وكيفية وقوعه.

وطالب الجميع بانتظار نتائج هذه التحقيقات، وعدم التسرع في إبداء الأسباب أو الآراء في هذا الصدد، مشيرا لما تم طرحه من بعض الجهات من أطروحات سريعة فور وقوع الحادث حول أسبابه.

وطالب بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات هذه اللجان؛ سواء الفنية الرقابية أو الجنائية.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس الوزراء عن تعرض مرفق السكك الحديدية لوقوع بعض الحوادث الأليمة كل عدة سنوات، وقال: بمنتهى الشفافية سأتحدث كمواطن مصري وليس كرئيس للوزراء، وأعلم أن لسان حالنا جميعا يتساءل: إلى متى سيستمر وقوع هذه الحوادث.

وتحدث مدبولي في ضوء ذلك عن الأوضاع التي كان عليها مرفق السكك الحديدية حينما بدأت الدولة منذ 3 سنوات في تحديث وتطوير هذا المرفق.

ولفت إلى أن هذا المرفق شهد عقودا من الإهمال وعدم التطوير والصيانة للدرجة التي وصل فيها إلى حالة من التقادم، حتى أننا واجهنا مشكلة عند بدء التطوير تتمثل في أنه كان لدينا آلاف من الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية كانت لا تزال تعتمد على أنظمة التحكم اليدوية، كما تعتمد على العنصر البشري بشكل أساسي، كما أننا حين بدأنا العمل في تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين، وجدنا أن هناك عربات قطارات انتهى عمرها الافتراضي، وأصبحت متهالكة منذ سنوات عديدة.

وتابع مدبولي أن الدولة رصدت مئات المليارات لتحديث هذا المرفق المهم، ولكن على الرغم من أن الدولة بدأت خطوات جادة في مسار التحديث ، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير للانتهاء من خطة التطوير بالكامل، التي تشمل تحديث الأنظمة بحيث تعمل بشكل آليّ، وتحويل جميع المزلقانات للعمل إلكترونيا بدلا من العمل بشكل يدوي، ونعمل على تطوير نُظم التحكم، التي كانت تدار بطريقة يدوية وميكانيكية قديمة من أجل تحويلها إلى نظم إلكترونية.

ولفت إلى حجم الأعمال الهائل الذي تقوم به الحكومة؛ وقال ” لدينا عشرات الآلاف من غرف التحكم نقوم بتحديثها ، كما نعمل على تحديث أسطول من قطارات السكك الحديدية، حيث تعاقدت الدولة على شراء قطارات بعشرات المليارات من الجنيهات، ويتم توريد هذه القطارات تباعا” .

وقال إن التحدي اليوم لم يعد هو مسألة التمويل، بقدر ما يتمثل في مقدار الوقت اللازم لإنهاء عملية تطوير هذا المرفق.

وأوضح رئيس الوزراء أنه يتبقى أيضا تحدٍ آخر وهو استمرار تشغيل هذا المرفق بالتزامن مع عملية التطوير التي تتم وفق معدلات تنفيذ، فلايمكن اتخاذ قرار بإيقاف هذا المرفق الحيوي الذي يساهم في نقل ملايين المصريين يوميا، من خلال عشرات الآلاف من الرحلات اليومية، فنحن نحاول بقدر الإمكان إسراع الخطى في عملية التطوير.

وتابع أنه في هذا الصدد قامت الدولة بتخصيص اعتمادات كبيرة لأعمال التطوير، وتم التعاقد مع شركات عالمية ومحلية، ولكن مع بدء أزمة جائحة كورونا تأخر وصول بعض المعدات والمهمات من الخارج، وتعمل الحكومة بكل جهد من أجل إلزام الشركات بتوريد باقي المهمات المطلوبة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بقوله : ” ما أود أن أؤكد عليه لجموع الشعب هو أننا في ألم شديد بسبب وقوع هذا الحادث، وليس لدينا سبيل كدولة وكحكومة وعلى صعيد جميع أجهزة الدولة غير الاستمرار في تطوير هذا المرفق الذي تحشد الدولة من أجله جميع إمكاناتها لتحديثه، لكن عملية التطوير هذه لن تستغرق وقتا قليلا فهي تحتاج لبعض الوقت، ومع هذا العدد الكبير من المواطنين الذي يتم نقله يوميا عبر مرفق السكك الحديدية ومع عشرات الآلاف من الرحلات.

وتابع مدبولي قائلا ” إلى جانب عدم توقف ذلك المرفق الحيوي خلال عملية التطوير، من الوارد أن يقع حادث مثل الذي وقع اليوم، ولا سبيل إلا الإسراع في عملية التطوير في المرحلة المقبلة حتى نستطيع تحييد تحكم العنصر البشري في هذه المنظومة؛ وكي نستطيع تحقيق أكبر درجة من الأمان في حركة هذا المرفق المهم ”

وجدد رئيس الوزراء خالص التعازي والدعوات للمصابين بسرعة التعافي، مؤكدا للشعب المصري أن الدولة لن تترك المتسبب في هذا الحادث بدون عقاب رادع بمجرد انتهاء اللجان من عملها.