«مصنع 300 الحربى» يشارك فى «حياة كريمة» بتنفيذ محطتى مياه بتكلفة 240 مليون جنيه فى أسوان

قال اللواء مهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصـة (مصنع 300 الحربى)، إن الشركة تنفذ حاليًا محطتىّ مياه فى محافظة أسوان بطاقة 15 ألف متر مكعب لكل منهما بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ تصل إلى %25 على أن تتم عملية التسليم آخر العام.

ودخلت عملية إنشاء شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصـة (مصنع 300 الحربى) حيز التنفيذ فى 2005، وبدأت الإنتاج عام 2020 بعد نقل خطوط إنتاج مصانع “45 و54 و27” إلى منطقة أبو زعبل بعيدًا عن المنطقة السكانية، وبهدف تدبير خطوط متطورة للذخائر والأسلحة.

وأشار رئيس مصنع 300 الحربى فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إلى قيام الشركة بتطوير مبنى محافظة أسوان، إلى جانب التوريدات لمستلزمات مديريات التربية والتعليم بمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ وغيرها، من منطلق دورها فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

والشركة مقامة على مساحة 371 فدانًا وبها حوالى (2000) ماكينة ومعدة مختلفة الأنواع، ولديها رخص تصنيع من كبرى الشركات العالمية بينها كلاشنكوف الروسية وبيريتا الإيطالية.

وفى مجال تبطين وتغطية الترع، أوضح “عزت”، أن الشركة تشارك فى تبطين 20 كم، وتغطية 250 مترًا بتكلفة 36 مليون جنيه فى محافظة سوهاج.

كان عزت قد أوضح فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن المصنع يقوم بإنتاج الأجزاء المعدنية للبوادئ والذخيرة الثقيلة والمفجرات المختلفة من خلال خط تشكيل الأجزاء المعدنية وبه أحدث المكابس وأفران المعاملات الحرارية وخطوط المعالجات السطحية المخصصة لها لإجراء عمليات التشكيل المطلوبة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية.

وأكد أن المصنع يضم أيضًا خط تشغيل الأجزاء المعدنية، وبه أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمى CNC والتى يعمل بعضها بنظام (الروبوت)، ويوجد بهذا الخط ماكينـات متعددة المحــاور Multi-Spindle والتى تم توريــدها من شركــة (DMG-MORi) الألمانية، وتفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية.

وذكر أن هذا الخط يتم به تشغيل بعض أجزاء الأسلحة نظراً للإمكانيات التكنولوجية العالية علاوة على الدقة العالية فى التصنيع، ويقوم هذا المصنع بإنتاج حوالى (1.400.000) جزء سنوياً.