قافلة طبيـة تتوجه غدا لقرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين

معتز محمود تتوجه، غدا الأربعاء، قافلة طبيـة إلى قرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين، وبها جميع التخصصات، وذلك ضمن القوافل الدورية التى تهدف لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المدن والقرى النائية والبعيدة عن المدن الكبرى. وستقوم القافلة الطبيـة التى تضم جميع…

معتز محمود

تتوجه، غدا الأربعاء، قافلة طبيـة إلى قرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين، وبها جميع التخصصات، وذلك ضمن القوافل الدورية التى تهدف لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المدن والقرى النائية والبعيدة عن المدن الكبرى.

وستقوم القافلة الطبيـة التى تضم جميع التخصصات وكل الأدوية والمستلزمات بإجراء الكشف الطبي على المواطنين بالمجان على مدار يومين غداً وبعد غد الموافقان الأربعاء والخميس السادس والسابع من يونيو الحالى.



وفى سياق متصل، تم افتتاح منذ أيام أفتتاح أول وحدة متكاملة لعلاج الأسنان بمستشفى الأطفال بمطروح لتقديم خدمة طبية للأطفال فى هذا التخصص لتوفير خدمات علاجية متميزة للمواطنين.



يشار إلى أنه دعم مستشفيات مطروح من خارج صندوق الموازنة بمبلغ 53 مليون جنيه وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية العينية، بالإضافة إلى التعاقد مع كبار الأطباء فى مختلف التخصصات لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة تيسيرا على المرضى بالمحافظة بدلا من تكبد مشقة وتكاليف السفر للمحافظات الأخرى.