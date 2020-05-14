قافلة طبية وعينية لأهالي قرية جارة أم الصغير بسيوة

انطلقت قافلة طبية من الإدارة الصحية ومستشفى سيوة المركزي لقرية الجارة (أم الصغير)، كما قام اللواء وفائي الحصيوى رئيس مدينة سيوة بزيارة ميدانية يرافقه أحمد علي باغي سكرتير المدينة ومديري الإدارات التنفيذية (التضامن الاجتماعي – تفتيش الري – الصرف الزراعي – الإدارة الصحية – شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة تلبية مطالب واحتياجات اهالى القرية النائية على بعد 300 كم في عمق الصحراء، ناقلا تهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي القرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وم تسليم كميات من الهدايا العينية بمناسبة الشهر الكريم إلى شيخ القبيلة بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما استمع لمطالب أهالي القرية والتي ومنها تيسير إجراءات إنهاء أوراق المعاش لإحدى الحالات وتم بحث الحالة واتخاذ اللازم من قبل إدراة التضامن الاجتماعي كما تم توزيع عدد (15) كرت تكافل وكرامة لعدد من أهالي القرية.

إنشاء وتجهيز قاعدة البئر العميق بالقرية

وصرح رئيس المركز بأنه تم تنظيم أعمال قافلة طبية من الإدارة الصحية ومستشفى سيوة المركزي شملت تخصصات ( باطنة – أطفال – أسنان ) وتم توقيع الكشف الطبي على عدد (81) حالة من أهالي القرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وتجهيز قاعدة البئر العميق بالقرية تمهيداً لبدء أعمال الحفر به، مضيفا أنه تم تحديد مسارات الصرف الزراعي من قبل مسؤولي إدارة الصرف الزراعي بسيوة والتي سيتم ربطها ببركة قرية الجارة.