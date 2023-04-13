قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية حلازين التابعة للمركز يومي الأربعاء والخميس ١٢ و ١٣ أبريل الجاري، بمتابعة من رئيس القرية تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح .

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بمتابعة من الدكتور حجازي احمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح .

وأكد «عبد المجيد»، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح قافلة طبية وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان .

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لرئيس قرية حلازين ضرورة إعلام أهالي القرية عن قافلة طبية والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان علي صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .