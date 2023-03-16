قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية سيدي حنيش بمرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية سيدي حنيش التابعة للمركز يومي الأربعاء والخميس ١٥ و ١٦ مارس الجاري ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح .

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح .

وأكد «عبد المجيد»، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح لرئيس قرية سيدي حنيش على ضرورة إعلام أهالي القرية عن وجود قافلة طبية مجانية والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .